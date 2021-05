Sdružení CZ.NIC pořádá 10. června online konferenci věnovanou eIdentitám a mojeID

Letošní konferenci Internet a Technologie (21) uspořádá sdružení CZ.NIC v netradičním formátu, a to formou monotematických online akcí. První setkání je naplánované na 10. června a bude věnované autentizační službě mojeID., která je v současnosti jednou z nejdůvěryhodnějších elektronických identit v České republice. Další informace budou organizátoři zveřejňovat postupně na webu sdružení nebo na sociálních sítích.

„Sdružení CZ.NIC vyvíjí službu mojeID již deset let, přičemž ten poslední rok patřil určitě k těm nejpestřejším. Tím mířím na to, že jsme službu mojeID připojili k Národnímu bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA), nebo že jsme od Ministerstva vnitra získali akreditaci na úroveň záruky ‚vysoká‘. Co s tím souvisí, jaké výhody a možnosti eIdentity přinášejí nebo jak vypadá situace spojená s tímto fenoménem ve světě, nejen těmto tématům bychom se chtěli věnovat v rámci programu našeho setkání, který nyní připravujeme ke zveřejnění,“ komentuje konání online konference Jaromír Talíř, technický partner sdružení CZ.NIC.

Archiv minulých ročníků konference Internet a Technologie je k dispozici na webu akce.