Televize Nova připravuje pokračování komediálního seriálu Boží plán. První řada měla v průměru 715 tisíc diváků starších čtyř let a v obchodně důležité cílové skupině od 15 do 54 let dosáhla podílu na sledovanosti 25,52 %. Od úterý 24. listopadu ji ve vysílání nahradí nový osmidílný seriál Muži v letu s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem v hlavních rolích.
Boží plán vysílala Nova od 1. září do 19. listopadu každé úterý a čtvrtek v hlavním vysílacím čase. Celkem nabídla 24 epizod. Podle údajů, které televize zveřejnila na základě elektronického měření sledovanosti, připadalo na jeden díl v průměru 276 tisíc diváků ve věku 15 až 54 let.
Úvodní díl Jízda! vidělo podle nynějších údajů Novy přes milion diváků starších čtyř let. V cílové skupině 15 až 54 let dosáhl podílu na sledovanosti 33,87 %. Závěrečná epizoda Happy end? zaznamenala v této skupině podíl 29,24 % a překonala průměr celé řady. Výraznou část publika tvořily mladé ženy: mezi divačkami ve věku 15 až 34 let činil průměrný podíl na sledovanosti 37,16 %.
Aktuální statistika Novy zahrnuje také časově posunuté sledování do tří dnů po odvysílání.
Ještě vyšší sledovanost vykazuje Nova při započtení dalších způsobů distribuce. „Boží plán má v televizi průměrnou sledovanost kolem 700 tisíc diváků starších čtyř let. Když k tomu ale připočítáme předpremiéry, sledování na Oneplay a zpětná zhlédnutí, dostáváme se až na 1,3 milionu,“ uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.
Televize nyní oznámila, že vznikne druhá řada. Vrátit by se měli všichni představitelé hlavních postav včetně Marka Lambory, Václava Matějovského, Filipa Březiny, Tomáše Jeřábka a Michaely Petřekové. Scénář se teprve začíná připravovat a termín natáčení ani vysílání Nova zatím neupřesnila.
„Boží plán jsme původně připravovali jako uzavřený příběh. Když jsme se ale po dokončení první řady ohlédli, zjistili jsme, že nás svět těchto postav pořád baví. A obrovský zájem diváků nám potvrdil, že v tom nejsme sami. Nechceme ale jen navázat tam, kde jsme skončili. Druhá řada musí mít vlastní důvod, proč vzniknout, a vlastní téma,“ vysvětlila producentka Simona Brdičková.
Pokračování má přinést nový příběh, ale zároveň odpovědět na některé otázky z první řady. Podle kreativního producenta Lukáše Borovičky se výrazně změní také situace Mirka, kterého hraje Tomáš Jeřábek. Nova počítá s uzavřeným příběhem, nehodlá měnit Boží plán v dlouhodobý seriál.
Uvolněný úterní a čtvrteční vysílací čas od 20.20 hodin nyní obsadí Muži v letu. Novinka sleduje trojici celoživotních přátel a pilotů, jejichž vztahy komplikují staré spory, rivalita a rodinné problémy. Příběh se odehrává především na Karlštejnsku a v prostředí malého letiště.
Za scénářem stojí stejně jako u Božího plánu Lucie Konečná a Martin Šimiček. Seriál režíroval Petr Nikolaev a pro Novu ho vyrobila společnost MEGG Film pod vedením producentky Simony Brdičkové. Vedle ústřední herecké trojice se představí také Milena Steinmasslová, Libuše Švormová, Veronika Freimanová, Jan Révai nebo Marika Šoposká.