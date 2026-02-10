Lupa.cz  »  Sexting je mezi českými dětmi běžný. Nahé fotky dostala víc než polovina dívek

Sexting je mezi českými dětmi běžný. Nahé fotky dostala víc než polovina dívek

Iva Brejlová
Dnes
sexting Autor: Lupa.cz, Grok
sexting

Sexuální témata při komunikaci mobilem jsou pro české děti běžná. S obsahem se pravděpodobně setkají, i pokud takový obsah nevytvářejí. Víc než polovina dívek a čtyři z deseti chlapců dostali fotografii obnaženého či nahého člověka, zhruba třetina dětí obdržela video se stejnou tematikou. Některé z dětí navíc přiznávají, že už mají zkušenosti s tím, že na reálnou schůzku přišel místo internetového kamaráda dospělý člověk, který původnímu profilu neodpovídal.

„Intimní život velké části českých dětí se přirozeně přesouvá na internet, zatímco dospělí jim v tomto prostředí často chybějí jako průvodci,“ popisuje tento průzkum Safer Internet Centra ČR ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Šetření navazuje na první zveřejněnou část, která popsala nárůst online agrese mezi dětmi a roli umělé inteligence při vytváření intimních deepfake snímků. Aktuálně zveřejněná část se věnuje intimitě v komunikaci online.

Děti běžně sdílejí velké množství osobních údajů – nejčastěji jméno (85 % dívek a 75 % chlapců) a e-mail (64 % dívek a 49 % chlapců). Fotku obličeje zveřejňuje 42 % dívek a 37 % chlapců, fotky v plavkách sdílí 5 % dívek a 6 % chlapců. Část dětí uvádí i telefonní číslo, bydliště či hesla. „Na první pohled mohou tyto sdílené údaje působit nevinně, ale dohromady už to vytváří velmi podrobnou digitální stopu, se kterou může kdokoli dál pracovat,“ varuje Martin Kožíšek, koordinátor Safer Internet centra ČR. Podle něj projekt STOPonline.cz řešil případy, kdy byly takové údaje zneužity k vydírání.

Většina dívek (57 %) a podstatná část chlapců (43 %) dostala zprávu se sexuálním podtextem. Sama ji odeslala zhruba třetina dětí. (29 % dívek a 30 % chlapců). Fotografii, na které jsou částečně obnažení nebo nazí, odeslalo 18 % dívek a 19 % chlapců, zatímco takovou fotku obdržela více než polovina dívek (51 %) a 41 % chlapců. Video, na kterém jsou částečně obnaženi nebo nazí, poslalo 9 % dívek a 13 % chlapců. Takový typ videa přitom obdrželo 35 % dívek a 30 % chlapců.

Na hypotetickou nabídku osobního setkání s člověkem, kterého znají pouze z internetu, by přistoupilo 14 % dívek a 22 % chlapců. Přibližně 44 % dívek a 41 % chlapců by schůzku odmítlo a zbytek si není jistý. Pokud už děti na reálné setkání dorazily, většinou potkaly dítě nebo osobu, s kterou si předtím psaly. Přesto 6 % dětí uvádí, že na schůzku přišel dospělý člověk, který profilu neodpovídal, a v 6 % případů šlo o tzv. „prank“ ze strany vrstevníků.

S intimním obsahem souvisí i to, co po dětech chtějí lidé, se kterými se seznámili online. Podle výzkumu je nejčastějším požadavkem, aby děti nikomu neřekly, že si spolu píšou, ani o čem se baví (21 % dívek, 11 % chlapců). Děti jsou také často žádány o zaslání fotografie v oblečení (18 % dívek, 9 % chlapců), zapnutí webkamery (13 % dívek, 7 % chlapců) či setkání o samotě. Celkem 7 % dívek a 5 % chlapců uvedlo, že je někdo požádal o fotku nebo video, kde jsou svlečení nebo jen ve spodním prádle.

Šetření probíhalo od 1. dubna do 15. května loňského roku formou online dotazníku distribuovaného učitelům na všechny základní a střední školy v České republice. Zapojilo se přes 53 tisíc respondentů; hlavní analýzy vycházejí z věkové skupiny 13–17 let.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

