 »  Škoda Auto s Alzou a Rohlíkem startuje pilotní projekt doručování zboží do kufru auta

Karel Wolf

Zákazníci eshopů Alza.cz a Rohlik.cz si budou moci vybrané zboží objednat přímo do zavazadlového prostoru svého vozu Škoda.

ŠKODA AUTO DigiLab ve spolupráci s oběma internetovými obchody vyvíjí doručovací systém, díky němuž bude kurýrovi umožněn zabezpečený přístup do zavazadlového prostoru. V pilotním projektu se začne testovat technologie potřebná pro vzdálený přístup k vozu již nyní.

Systém by měl být maximálně jednoduchý: zákazník si na e-shopu objedná zboží a vybere dodání do kufru. Následně kurýr získá informace o poloze vozu a díky jednorázovému zabezpečenému přístupu v předem definovaném časovém intervalu přes speciální aplikaci zavazadlový prostor vozu otevře. Kódování dat a striktní přístupový management by měly zaručovat dostatečnou bezpečnost při předávání dat a poskytování služby. Kurýr vloží balíček do zavazadlového prostoru, který vyfotí, následně zamkne vůz a zákazník obdrží zprávu o úspěšném doručení.

Použité služby a technologie probíhají aktuálně zkušební fází a budou se cíleně optimalizovat. V rámci pilotu budou do projektu zapojeni i vybraní zákazníci, kteří získají unikátní příležitost podílet se na vývoji a možnost vyzkoušet si službu před samotným spuštěním v praxi.