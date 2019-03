 »  Huawei ze sítě odstraňovat nechceme, riziko je zvladatelné, říká šéf CETINu

Jan Sedlák

CETIN, který stejně jako O2 a část Telenoru spadá pod skupinu PPF, se jako první ze zdejších operátorů konkrétněji veřejně vyjádřil ke kauze Huawei a varování ze strany Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

„Problém hrozí. Ale není to problém typu, že bychom museli okamžitě zastavovat provoz technologií Huawei,“ uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny dřívější šéf a nynější místopředseda CETINu Petr Slováček.

Slováček dále sdělil, že varování NÚKIBu nebere na lehkou váhu. Naznačil ale, že CETIN historicky vážné bezpečnostní problémy s Huawei nezaznamenal: „Dodavatele musíme považovat za méně spolehlivého, i když to třeba není opřeno o naši zkušenost.“ Doplnil, že „lze udělat opatření, která rizika zmenší.“

CETIN v současné době dělá analýzu rizik, kterou by měl mít hotovou na přelomu března a února. Slováček pro HN řekl, že by výsledek neměl vést ke kompletní výměně technologií Huawei. „Naším cílem určitě není ukončit spolupráci s Huawei. Ta firma je na trhu několik let, nikdy se nic nestalo.“ Huawei dodává CETINu asi pětinu technologií, které tento provider používá.

Slováček rovněž uvedl, že by vyřazení jednoho dodavatele z trhu mohlo zapříčinit menší konkurenci, a tedy i zdražování. Poukázal také na možné zpoždění ve stavění 5G sítí.

Český T-Mobile situaci nadále veřejně nekomentuje a čeká na rozhodnutí mateřského podniku Deutsche Telekom. Podobně prozatím mlčí Vodafone, jehož světový šéf se na MWC 2019 v Barceloně Huawei spíše zastal.

Jak vypadá nové kyberbezpečnostní centrum Huawei v Bruselu: