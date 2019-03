 »  Huawei si zkouší udobřit Evropu. V novém centru v Bruselu dá k náhledu zdrojové kódy

Vznesla společnost Huawei vůči čínské vládě nějaké námitky ohledně špionážního zákona, který čínským občanům a organizacím nařizuje v případě potřeby se na špionáži podílet a který Huawei nyní po světě vytváří řadu problémů? Ředitele tohoto podniku pro západní Evropu Vincenta Panga tato otázka položená na tiskové konferenci donutí zvýšit hlas.

„Během asi třiceti let, co fungujeme, jsme od čínské vlády nedostali žádný požadavek, abychom zpřístupnili nějaká data, to je prostě fakt. Čínská vláda také nikdy žádné čínské firmě nenařídila někam instalovat zadní vrátka. Náš zakladatel Ren Zhengfei navíc už dříve jasně uvedl, že by takový požadavek od vlády odmítl. A kdyby ne, firmu by zavřel,“ artikuluje Pang.

Na to, zda se Huawei snažilo u vlády ohledně problematického zákona lobbovat, ovšem přímo neodpověděl. A je vůbec možné takový případný požadavek odmítnout?

Nové bezpečnostní centrum v Bruselu

Dotyčná tisková konference proběhla v Bruselu, během oficiálního otevření takzvaného Cyber Security Transparency Centre, které je první svého druhu v Evropě a které má uklidnit případné bezpečnostní obavy zákazníků a partnerů Huawei. Ceremonie se mimo jiné zúčastnili někteří zástupci Evropské komise, europoslanci, GSMA a dalších institucí.



Autor: Andrus Ansip Eurokomisař Andrus Ansip a jeden z šéfů Huawei Ken Hu při setkání v Bruselu

Dorazila také relativně početná delegace z České republiky. Své zástupce zde mělo ministerstvo vnitra, státní IT podnik NAKIT (včetně jeho ředitele a vládního zmocněnce pro ICT Vladimíra Dzurilly), ministerstvo financí, Státní pokladna, Centrum sdílených služeb, ministerstvo průmyslu a obchodu (Ivan Pilný), ČVUT, skupina PPF (vlastní O2, CETIN a část Telenoru), T-Mobile a Deutsche Telekom. Vedle toho přijeli i partneři Huawei (Huatech a Entec Solutions) a distributor jeho technologií DNS.

Huawei na akci zvalo rovněž Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), který proti firmě před Vánoci vydal varování, a některé české europoslance. Ti buď nabídku odmítli, nebo nakonec nedorazili.

Firma Huawei akci v Bruselu pojala více ze široka. Jeden z rotujících šéfů společnosti Ken Hu se například v pondělí setkal s viceprezidentem Evropské komise a eurokomisařem pro digitální agendu Andrusem Ansipem. „Porozuměli jsme si, že pochopení lokálních bezpečnostních obav, otevřenost a transparentnost a kooperace s jednotlivými zeměmi a regulátory vytvoří předpoklady pro zvýšení důvěry v kontextu 5G a bezpečnosti,“ uvedl po něm pouze neurčitě Ansip.

Ken Hu pak na následující den na setkání s tiskem doplnil, že s Ansipem mluvil „o regulaci podobné GDPR, která by se nevztahovala na soukromí, ale na kybernetickou bezpečnost.“

Náhledy do zdrojových kódů

Samotné kyberbezpečnostní centrum v Bruselu sídlí v jedné z nenápadných kancelářských budov na ulici Rue Guimard, kde zabírá dvě podlaží o celkové rozloze tisíc metrů čtverečních. Dolní patro je spíše společenským prostorem, kde se prezentují různé přístupy a standardy kolem technologií Huawei.

Jak vypadá Huawei Cyber Security Transparency Center v Bruselu: