 »  Česko-slovenské hardwarové vajíčko Kegg pomáhá ženám řešit plodnost

Na posledním ročníku populární akce TechCrunch Disrupt v San Francisku se na pódiu v rámci „souboje“ startupů objevila také dvě česko-slovenská jména. Kristína Čahojová prošla například společnostmi eBay a Amazon a Hynek Jemelík je mimo jiné absolventem Oxfordu. Publiku společně představili Kegg, první projekt jejich společnosti Lady Technologies.

Kegg na první pohled vstupuje do oblasti, která je hodně obsazená. Zaměřuje se na měření plodnosti žen, kde se běžně využívají jak „analogové“ nástroje, tak různé chytré náramky a další podobná elektronika. Nošení wearables ale nemusí být pro měření toho, co se děje uvnitř těla, tolik přesné, a právě zde se Kegg zásadně odlišuje.

Kegg je takové hardwarové vajíčko, které si ženy umisťují do oblasti takzvaného pánevního dna (pelvic floor). Umožňuje to nejenom posilovat svaly, ale také měřit viskozitu hlenu. Součástí přístroje jsou dva zlaté proužky, které emitují elektrické pulzy, díky čemuž se měří tloušťku hlenu. Ze získaných dat, která se posílají do cloudu ke zpracování a informace se pak zobrazují v mobilní aplikaci, lze získat řadu údajů ohledně plodnosti a jednotlivých cyklů. Měření probíhá denně kolem dvou minut.

Těžká branže a úspěch v HAXu

Kegg si vyvíjí vlastní algoritmy, zároveň ale vstupuje do oblastí, které pro začínající technologické firmy patří mezi ty vůbec nejtěžší – do regulovaného a konzervativního zdravotnictví a do výroby vlastního hardwaru.

V Česku prozatím příliš nových úspěšných hardwarových projektů nevzniklo (podporovat se je snaží třeba Y Soft skrze svůj Y Soft Ventures). Například „chytrý válec“ Angee si prošel odklady s tím, jak bylo těžké produkt vůbec dostat do finální podoby v rámci výroby. Kvůli složitosti vývoje hardwaru často vyhoří i další projekty, které získají financování na Kickstarteru nebo Indiegogo.

Keggu se v tomto ohledu podařil úspěšný krok, když se firma dostala do prestižního hardwarového akcelerátoru HAX. Ten má původ zejména v čínském Shenzhenu označovaném jako „hardwarové Silicon Valley“ a je součástí ekosystému továren či vývojářských a designérských center, která obraz Shenzhenu pomáhají budovat. Pobočku má HAX také v San Francisku, kde Kegg aktuálně sídlí.

HAX firmám, které do programu přijme, dává sto tisíc dolarů výměnou za 10procentní podíl. Kegg investici od HAXu získal, přičemž do ní je zapojený také SOSV, což je fond, který za HAXem stojí. Investoval mimo jiné do robotických stavebnic Makeblock.

Česká spojka v Číně

Kegg v současné době není na trhu dostupný a hardwarové vajíčko, které se umisťuje do pouzdra podobnému jako mají sluchátka Apple AirPods, si lze prozatím rezervovat. Společnost má k dispozici testovací vzorky a jako řada jiných hardwarových projektů naráží na to, jak správně svůj produkt vyrobit a dostat mezi lidi.

Zde se do hry snaží vstupovat další česká stopa v zahraničí. Jan Šmejkal několik let vedl aktivity organizace Startup Grind podporované Googlem v Asii a Pacifiku. Nedávno v Shenzhenu založil podnik nazvaný 5X Ventures, jehož prvním zákazníkem je právě Kegg. 5X Ventures spolupracují s HAXem, kde vzniklo i napojení na Kegg.