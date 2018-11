 »  Huawei chce postavit tuzemské 5G sítě. S PPF už podepsala první dokument

Oficiální česká návštěva v Šanghaji pokračovala i po skončení programu, kterého se účastnil prezident Zeman. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková se s delegací českých podnikatelů vydala do megapole Šen-čen (Shenzhen), se kterými se podívala do centrály Huawei. Tam mimo jiné visí lustr od české firmy Preciosa.

Číňané se vedle řady jiných ICT projektů velmi aktivně snaží položit základy pro nadcházející budování 5G sítí a služeb kolem nich. Memorandum s PPF je tak jedním z kroků, jak se k dodávkám technologií do 5G v regionu střední a východní Evropy dostat. Huawei už několik let aktivně spolupracuje se všemi třemi tuzemskými operátory. A to jak na výstavbě a provozu sítí, tak v prodeji chytrých telefonů nebo modemů a routerů.

„Pro Českou republiku je nyní klíčové kvalitně zvládnout přechod na digitální ekonomiku a implementovat parametry tzv. čtvrté průmyslové revoluce. V této souvislosti je inovační a technologický potenciál společnosti Huawei v oblasti ICT, který mi byl dnes představen, inspirativní,“ dodává ministryně Nováková.

Co by z toho konkrétně mělo vzniknout, není jasné. Určitě lze ale říci, že Huawei se v Česku těší větší přízni, než je tomu v některých dalších zemích. Americká vláda například firmu v podstatě zcela odstavila ze hry. Austrálie následně oznámila, že ji nepustí do stavby 5G sítí. Američané nyní tlačí sousední Kanadu ke stejnému kroku. Všichni se odvolávají na bezpečnost. Huawei dlouhodobě kontruje, že bezpečnostním rizikem není. I proto nyní v Bruselu otevírá kyberbezpečnostní centrum, kde chce se zákazníky na bezpečnosti pracovat.

Miliardy z Česka

Huawei se vedle tradičního byznysu s operátory u nás daří dostávat k novým důležitým zakázkám, jako je třeba vybavení nového datového centra ČEZu (a další projekty jsou v chodu). Servery od Huawei už používají třeba silné soukromé firmy Avast nebo Livesport. A se značnou pravděpodobností lze očekávat, že se Číňané objeví také v 5G sítích.

Jak vypadají 5G technologie od Huawei:

Rovněž je nutné počítat s vazbami, které má skupina PPF vlastnící O2, CETIN a Telenor právě na Čínu. Její finanční instituce Home Credit v Číně operuje na hodně nepřístupném trhu s půjčkami a potřebuje mít nakloněné tamní úřady. Home Credit také na další půjčování získal kapitál od státní čínské skupiny CITIC.

Huawei v loňském roce v Česku vykázala čistý obrat přes 6,5 miliardy korun (meziroční růst z 5,6 miliardy) se ziskem 97,1 milionu korun. Do budoucna plánuje čísla nadále navyšovat, čemuž mají vedle navyšování prodejů chytrých telefonů pomoci mobilní sítě, cloud a technologie pro datacentra.

Čínská společnost by například v Česku ráda spustila Huawei Cloud, což je její varianta služeb typu Amazon Web Services nebo Microsoft Azure. V některých zemích si Huawei tento cloud provozuje pod vlastní značkou (takto se nyní chystá spuštění v Rusku), v Evropě pak volí strategii přes operátory. „V současné době jsme u našeho cloudu ve fázi nabídek a nemůžeme mluvit o plánech našich zákazníků, ale počítáme se startem v první polovině příštího roku,“ uvádí Huawei ke svým plánům s cloudem v Česku.

Otevřený český přístup vůči Huawei ovšem nemusí trvat věčně. Podle informací Lupy postupně vzniká tlak na to, aby Číňané nebyli vpouštěni k důležitým státním projektům. Na úrovni vlády se debatuje o tom, jak k čínským technologiím vůbec přistupovat a zda jim do kritické infrastruktury neznemožnit přístup pomocí vládního usnesení. To by například eliminovalo to, že hlavním kritériem výběrových řízení je nejnižší cena.