 »  Nejen Huawei a ZTE. V Česku získávají vliv také další technologické firmy z Číny

Jména společností Huawei a ZTE po předvánočním varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) plní titulky novin. Zhruba 160 státních i soukromých institucí nyní musí provést bezpečnostní analýzu podle dost obecné metodiky, kterou NÚKIB vydal. Stranou mediálního zájmu ale zůstává fakt, že v Česku působí také další technologické společnosti z Číny.

K některým z těchto firem se v zahraničí často přistupuje s opatrností. Lupa oslovila NÚKIB s dotazy, zda tento úřad vedle Huawei a ZTE sleduje také další čínské firmy a zda je považuje za rizikové. „V případě technologií vámi jmenovaných společností k dnešnímu dni nedisponujeme informacemi potřebnými pro vydání varování před hrozbou,“ uvedl pro Lupu mluvčí NÚKIBu Radek Holý.

Čína se obecně snaží budovat něco, čemu říká digitální hedvábná stezka. Cílem je v zahraničí postavit infrastrukturu datových sítí, cloudů či datových center tak, aby podpořila expanzi čínských subjektů. Přítomnost Číny v Česku má ale i jiné podoby. Na Lupě aktivity čínských ICT společností u nás průběžně sledujeme a zde nabízíme souhrn zjištěných skutečností. Ten například ukazuje, že v Brně už například Číňané začali vyvíjet vlastní čipy.

China Telecom

China Telecom je jednou z největších telekomunikačních společností v Číně. Je ovládaná státem a její akcie se obchodují na burzách v New Yorku a Hongkongu. Podnik provozuje 230 tisíc kilometrů optické sítě, podmořské datové kabely, mobilní síť, 50 datových center (přítomnost má celkem ve 400 datacentrech) a také vlastní cloud, který je druhým největším cloudem v Číně.



Autor: Oracle Jak přes China Telecom tekla data z USA do Číny

China Telecom má v Česku lokální kancelář a už několik let se připojuje do pražského datového centra CE Colo, které provozuje T-Mobile. Čínský provider zároveň usiluje o další rozšiřování. Firma chce v Praze spustit jednu z částí svého cloudu. Jde o takzvaný cloud node, kterých China Telecom po světě provozuje 31. V Evropě je prozatím má ve Frankfurtu, Londýně a Paříži a Praha je další možnou lokalitou. Tématu jsme věnovali samostatný článek.

Pravděpodobným partnerem pro Číňany má být SafeDX, což je joint-venture společnost mezi tchajwanským Foxconnem a českou investiční skupinou KKCG (konkrétně jejího ICT podniku DataSpring, který je nyní součástí AutoContu). SafeDX provozuje datové centrum vedle sídla Sazky.



Autor: Oracle Z Kalifornie do Číny a zpět

SafeDX už koncem roku 2016 s China Telecomem podepsal dohodu o partnerství. Společně oslovují čínské společnosti, které přichází na trhy střední a východní Evropy a nabízí jim služby kolem ICT. V datacentru SafeDX tak například běží IT infrastruktura čínských bank ICBC a Bank of Communications (BoCom). SafeDX také využívá propojení China Telecomu do Hongkongu.

Výzkumníci z U.S. Naval War College a Tel Aviv University nedávno zveřejnili zprávu, podle které China Telecom asi 30 měsíců přeposílal data ze Spojených států do Číny. To následně potvrdila i analýza firmy Oracle.

China Telecom využíval vlastní infrastrukturu, kterou v USA postupně buduje od roku 2000. Ve Státech má celkem osm takzvaných PoPů (point of presence), v Kanadě jsou pak dva. Využívala se technika BGP hijackingu. Data byla do Číny posílána přes město Hangzhou a akce sloužila ke korporátní špionáži. China Telecom aktivity rozjel po roce 2015, kdy Čína s USA podepsala dohodu o ukončení krádeží intelektuálního vlastnictví. Firma nařčení odmítá.

„Slýchám to, uvědomuji si to, ale na nic konkrétního jsem nenarazil. S China Telecomem jsou vztahy zcela standardní. Tak, jak jsem zvyklý spolupracovat s českými či západními společnostmi, si myslím, že se China Telecom chová úplně standardně. My nevidíme do jejich sítě a nevíme, jaké mají nasazené nástroje na monitoring síťového prostředí. A v IT konceptu je to dle mého transparentní,“ uvedl v rozhovoru pro Lupu směrem k bezpečnostním obavám ředitel SafeDX Martin Smekal.