 »  Čínský Alibaba Cloud jde do Česka. Chce navázat na úspěchy výrobců telefonů

Když v roce 2015 čínský internetový moloch Alibaba Group oznámil, že hodlá byznysově více šlápnout do svého cloudu Alibaba Cloud (Aliyun), jeho představitelé se holedbali, že do čtyř či pěti let chtějí v mnoha měřítkách překonat Amazon. Prohlášení podpořili investicí ve výši 1,2 miliardy dolarů. Dnes to nevypadá, že by se něco takového v daném termínu mělo stát, přesto se čínskému cloudu slušně daří.

Poslední finanční výsledky Alibaby ukazují, že Aliyun v posledním kvartálu meziročně narostl o 93 procent a dosáhl na kvartální tržby ve výši 710 milionů dolarů. To u cloudů není tak neobvyklé. Trh roste jako celek a vysokých čísel dosahují také Amazon Web Services, Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform.

Alibaba Cloud má v současné době na globálním trhu s cloudy podíl čtyři procenta, přičemž ještě v roce 2016 měl procenta dvě. Zblízka tedy kouká na paty cloudu od IBM a překonává třeba cloud Oraclu. Aliyun zároveň vykazuje nejrychlejší tempo růstu.

Expanze nutná

Ovšem na to, aby čínský cloud ohrozil pohodlně vládnoucí AWS, to ještě zdaleka není. Amazon si drží podíl přes 30 procent a druhý Azure je někde zhruba na polovině. Růst Alibaba Cloudu může být zároveň ohrožen.



Autor: Synergy Research Pozice cloudů ve světě

Drtivá většina jeho byznysu je v Asii a z toho většina v domovské Číně. Tamní cloudy se těší zvláštní ochraně ze strany vlády a mají relativně pohodlný život. Soupeří mezi sebou zejména domácí značky Tencent Cloud a Huawei Cloud.

Asie a Čína jsou obrovské a hladové trhy, ale aby Aliyun mohl nadále růst, musí se snažit také na západních trzích. Alibaba tedy rozjela investiční program a postupně staví datová centra mimo Asii.

Ve Spojených státech už stojí na západním i východním pobřeží (Silicon Valley a Virginie) a první vyrostlo také v Evropě, konkrétně ve Frankfurtu. Jedno je pak v australském Sydney. Alibaba Cloud má v současné době osm datacenter v Číně a deset mimo ni. Mimo oblast jihovýchodní Asie a Pacifiku se ještě drží v Mumbaji a Dubaji.

Alibaba Cloud v Česku

V rámci zahraniční expanze se Alibaba rozhodla zakořenit také v České republice a na dalších trzích střední a východní Evropy. Číňané podepsali dohodu s polským IT distributorem ABC Data, který má zastoupení také v Česku. Ten bude Aliyun prodávat pod vlastní značkou ABC Data Cloud.

„Naše vzájemná spolupráce je součástí strategie Alibaby vstoupit na trhy v regionu střední a východní Evropy. Začíná se s cloudem,“ popisuje pro Lupu viceprezident ABC Data Andrzej Kuźniak. Spolupráce se týká také trhů na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Estonsku, Rumunsku, Litvě a Lotyšsku.

To, zda se Alibaba chystá v Česku spouštět více svých e-commerce služeb, prozatím není jasné. Skrze svého partnera 4PX Express prozatím za Prahou provozuje sklad obsluhující německý trh a firma Sims Management zase nasazuje mobilní platby Alipay v některých zdejších obchodech.