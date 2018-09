 »  Nejbohatší Číňan Jack Ma skončí v Alibabě. Její stopa je znatelná i v Česku

Jan Sedlák

Jack Ma nečekaně oznámil, že je připravený odejít z role předsedy představenstva čínské společnosti Alibaba, kterou založil a která z něj udělala nejbohatšího Číňana s majetkem kolem 39 miliard dolarů. Ma v roce 2013 skončil jako výkonný ředitel Alibaby, doposud se ale řízení věnuje právě z role výkonného šéfa představenstva.

Ma pro Bloomberg uvedl, že se chce věnovat filantropickým aktivitám kolem vzdělávání a řídit pro to stvořenou nadaci. V podstatě tak následuje kroky Billa Gatese. Ma svojí nadaci založil v roce 2014 a aktuálně se snaží zlepšit vzdělávání zejména ve venkovských částech Číny. To, kdy přesně tento vzor pro mladé čínské podnikatele v Alibabě finálně skončí, Ma nesdělil, má to být ale brzy. Sdělil také, že by se mohl vrátit k učení. Před založením Alibaby se živil jako učitel.

Alibabě se někdy přezdívá čínský Amazon, firma jde v mnoha ohledech ještě dále. Provozuje například Alipay, jednu ze dvou hlavních mobilních platebních funkcí v Číně a Asii. Roční tržby Alibaba Group se blíží 40 miliardám dolarů a pod skupinu spadají velké e-shopy jako Taobao, Tmall nebo Alibaba.com. Vedle toho firma investuje skrze Ant Financial a drží podíly v řadě startupů působících v Asii i na západě (ofo, Didi a další).

Stejně tak pod Alibabu spadá e-commerce platforma AliExpress, kterou si v posledních letech oblíbila i řada Čechů. Podle některých statistik dokonce AliExpress mezi zdejšími nakupujícími patří mezi jeden z nejčastěji využívaných e-shopů. Uživatelé oceňují zejména nízké ceny.

Alibaba bude v Česku vidět více. Nedávno společně s firmou ABC Data oznámila, že na zdejším trhu spouští svůj Alibaba Cloud, což je čínská verze AWS nebo Azure. Alibaba staví po světě nová datacentra, nejblíže Česku je nyní Frankfurt.

Dále u nás Alibaba už nějakou dobu zjišťuje možnosti, jak zavádět platební službu Alipay. Místa, kde je možné tuto technologii využít, se objevují na pražském letišti (určené tedy zejména pro cestující z Asie) a připravuje se spuštění v Prague The Styles Outlet. Alipay je v Česku zastupovaný firmou Sims Management.

Alibaba si také v Česku skrze 4PX Express zřídila logistické centrum pro doručování objednávek. Slouží především k obsluze zákazníků z Německa.

V češtině o Alibabě vyšla kniha Alibaba.com – Příběh největšího on-line tržiště světa. O Jackovi Ma a Alibabě pak dobře píše i titul Alibaba: The House That Jack Ma Built.