 »  ČVUT končí spolupráci s Huawei. V Ostravě si vysoká škola partnerství s Číňany chválí

To, že se ČVUT rozhodlo s případnou další spoluprací s Huawei vyčkávat, je dobrovolné rozhodnutí a stát k tomu školu nezavazuje. „Vysoké školy generují know-how, které je významné pro rozvoj České republiky. Ochrana tohoto know-how by proto měla být na odpovídající úrovni, včetně ochrany ICT infrastruktury. Vysoké školy ale nepatří mezi subjekty regulované zákonem o kybernetické bezpečnosti, proto je pouze na zvážení vedení univerzit, zda varovaní NÚKIB vezmou v rámci analýzy rizik v potaz, či nikoliv,“ vzkazuje Lupě Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Ostravská univerzita od Huawei získala také samotné technologie. Jde o prvky mobilní 4G sítě, které jsou součástí laboratoře, nejsou v produkčním nasazení a používají se pro výukové a experimentální účely.

„Základnové stanice Huawei pro mobilní sítě jsou poměrně rozšířeny nejen v ČR a pro budoucí inženýry a absolventy našeho studijního oboru Mobilní technologie bylo jejich zařazení do výuky důležité,“ míní dále Vozňák. Dodává také, že spolupráce s Huawei otevřela „nové příležitosti“ pro zaměstnance i studenty školy.

Studenti se mimo jiné účastní programu „Seeds for the Future“, tedy „semínka pro budoucnost“, který Huawei už nějakou dobu v Česku provozuje. Každý rok vybírá několik zdejších vysokoškolských studentů, které zhruba na dva týdny vozí do Pekingu a domovského Šen-čenu (Shenzhen). Vedle základů čínské kultury a spol. se seznamují s technologiemi a fungováním Huawei. Náklady jsou plně hrazeny čínským podnikem.

Čínské centrum v Budějovicích a nezájem v Brně

Během návštěvy Sobotky v Pekingu memorandum o spolupráci s Huawei podepsala také Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (VŠTE). Mělo se začít pracovat na projektech kolem ICT, chytrých měst, kybernetiky a robotiky. K rozjetí konkrétních aktivit ale doposud nedošlo.

„Škola v minulosti vedla jednání k podání společných projektů s firmou Huawei v oblasti smart city, například k řešení inteligentních křižovatek. Avšak zatím se žádné projekty nerealizují,“ říká pro Lupu František Kotrba z VŠTE. Konkrétní důvody neuvádí.



Autor: Huawei Podepsání memoranda o spolupráci mezi Huawei školami ČVUT a VŠB. Během návštěvy Číny v roce 2015

VŠTE každopádně provozuje Čínské centrum, které zahájilo činnost v roce 2016. Hlavními partnery jsou Severočínská technická univerzita v Pekingu (North China University of Technology), Šanghajská univerzita mezinárodního obchodu a ekonomiky (Shanghai University of International Business and Economics), Henanská univerzita (Henan University) a institut New Silk Road v Praze. Centrum se na svém webu označuje za „místo poznávání“, pořádá kurzy čínštiny nebo organizuje klub hráčů GO.

S Huawei bylo v kontaktu také Vysoké učení technické v Brně (VUT). Žádnou techniku ale od firmy nepřijalo. Ústav telekomunikací na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií si pouze sám od Huawei zakoupil hardware, na kterém provádí vlastní výzkumy. „Je to zcela bez jakékoliv účasti společnosti Huawei,“ uvádí škola.

VUT každopádně v minulosti s čínským podnikem provádělo společný smluvní výzkum v řádech milionů korun. Zúčastnil se ho CEITEC VUT společně s University of Birmingham a právě Huawei. „Naši odborníci byli osloveni coby přední světoví specialisté v oblasti získávání elektrické energie z mechanického pohybu. Výsledky z toho výzkumu byly zčásti publikovány v prestižním časopise Mechanical Systems and Signal Processing,“ vysvětluje škola. Tento výzkum už byl před několika lety ukončen a žádný další projekt s Huawei v chodu není.

Zákaz v Oxfordu a Berkeley

V zahraničí už některé školy ze situace kolem Huawei vyvozují závěry. Univerzita v Oxfordu před pár týdny oznámila, že zakázala od této firmy přijímat výzkumné granty a příspěvky.

Významná vzdělávací instituce se tak připojila k subjektům a státům, které mají z čínského podniku obavy z důvodu bezpečnosti. Oxford zároveň studentům nezakazuje být s Huawei ve styku a už rozběhnuté projekty nebude přerušovat. Jsou dva a jejich hodnota je přes 900 tisíc dolarů.

Nové výzkumné projekty s Huawei nebude realizovat také univerzita Berkeley, která reaguje na „závažná obvinění“ spojená s vyšetřováním čínského podniku ve Spojených státech.

Firma Huawei v minulých letech uzavřela spolupráci s řadou vysokých škol po celém světě. Jen ve Velké Británii vedle Oxfordu spolupracuje s dvaceti dalšími univerzitami. Firma provozuje Huawei Innovation Research Program (HIRP), do kterého je podle oficiálních informací zapojena „většina z TOP 100 světových univerzit“. Patří mezi ně například i Cambridge. Tam si Huawei mimo jiné za téměř 50 milionů dolarů vybudovalo nové výzkumné centrum.

„Program doposud financoval 1200 projektů a mnoho z nich bylo nasazeno pro komerční využití. Jde třeba o technologii odstínění hluků, kterou používáme v našich chytrých telefonech a kterou jsme vyvinuli společně s Technickou univerzitou v Mnichově,“ popisuje Huawei. Firma také spolupracuje s německou akademií věd.

Čínská společnost si od spolupráce s univerzitami slibuje přístup k talentům a budoucím zaměstnancům, může pracovat na výzkumech nebo získat přístup k patentům. Huawei patří mezi největší investory do R&D a neustále navyšuje rozpočty – nyní mluví o zhruba 20 miliardách dolarů ročně.

Podobně jako Huawei běžně postupují i západní technologické firmy. Například americké Cisco v Praze spolupracuje s ČVUT. Užší spolupráce se rozjela poté, co Cisco koupilo pražský startup Cognitive Security (školní spin-off), na jehož základě v hlavním městě vzniklo vývojové centrum.

Oxford a Berkeley prozatím nemají mnoho následovníků, kteří by podporu od Huawei zastavili. Západní univerzity naopak ve spolupráci pokračují a začínají nové projekty. A to i přes obavy, které vyjadřují zejména Spojené státy. Ty opět bez konkrétních příkladů říkají, že Čína pomocí přítomnosti na univerzitách může krást duševní vlastnictví a že čínské subjekty dle zákona musí spolupracovat na zpravodajských aktivitách.