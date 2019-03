 »  Přichází první 1TB microSD karty, operátoři jako dojné krávy, nový kvantový počítač D-Wave

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Micron pouští na trh svou první microSD kartu s kapacitou 1 TB. Jmenuje se Micron C200 1TB microSDXC UHS-I a má zvládat čtení až 100 MB/s a zápis až 95 MB/s za využití Dynamic SLC cache. 1TB kartu představil také SanDisk, konkrétně jde o řadu Extreme. Pořizovací cena je 449,99 dolaru.

Šéf Vodafone Group Nick Read na letošním MWC uvedl, že je reputace operátorů jen kousek nad výrobci cigaret a doplnil, že není divu, že se v Evropě regulátoři uchylují k činům. Ředitel Telefónicy Jose Maria Alvarez-Pallete Lopez na stejném veletrhu přišel s poněkud jinou rétorikou. Podle něj by naopak operátoři i vzhledem k nasazování 5G měli být zatěžováni menším množstvím regulace. Dále si postěžoval, že vlády mají operátory za „dojné krávy“ (kvůli aukcím).

Výkonný ředitel Ericssonu Börje Ekholm zase na MWC prohlásil, že v nasazování 5G sítí je napřed Asie v čele s Čínou a Spojené státy. Evropa postupuje pomaleji. Čína má motivací několik včetně potřeby vyvinout kapacity pro průmysl. Amerika zase potřebuje odbavovat rychle rostoucí spotřebu dat. Ekholm zároveň uvedl, že si operátoři s příchodem 5G budou muset vytvořit expertízu v enterprise oblasti s tím, jak 5G půjde využít v robotice, výrobě a podobně. „Je to více než jen prodej SIM karet,“ sdělil publiku.

Ericsson zároveň na MWC představil svůj software umožňující sdílet spektrum pro 4G a 5G. Software lze zprovoznit na všech rádiových systémech Ericssonu vydaných od roku 2015 dále.

Na MWC promluvil rovněž šéf Nokie Rajeev Suri. Sdělil, že Nokia už má na trhu kolem 3,8 milionu rádiových prvků pro 5G, které používají operátoři jako SK Telecom, T-Mobile, Vodafone, AT&T nebo NTT DoCoMo. Firma už realizuje 100 5G testovacích provozů.

„Prism, Prism on the wall, who is the most trustworthy of them all?“ zanotoval na MWC rotující předseda představenstva Huawei Guo Ping s narážkou na sledovací aktivity NSA. Během vystoupení opět několikrát ujistil publikum, že „neděláme špatné věci“ a že „Huawei nikdy nedávalo a nikdy nebude dávat backdoory“ do svých zařízení.

Nikkei Asian Review zjistil, že Intel ukončil spolupráci s druhým největším čínským výrobcem čipů Unisoc. Důvodem mají být mimo jiné vazby tohoto podniku na čínskou vládu a ekonomické souboje mezi Spojenými státy a Čínou. Intel do Unisoc vstoupil v roce 2014, když za 1,5 miliardy dolarů získal 20procentní podíl v Tsinghua Unigroup, která Unisoc ovládá. Unisoc dodává firmám jako Lenovo, ZTE, Vivo, TCL nebo Samsung. Intel nyní bude více spolupracovat přímo s čínskými OEM výrobci.

Intel zdržuje s vydáním vlastního 5G čipsetu, ale na MWC potvrdil, že ho na trh dodá do konce letošního roku. „Konkurence už s modemy přichází. Vezmou single-mode modem a dají ho dohromady s LTE, 3G a 2G čipsety. Intel se rozhodl čipy neoddělovat. Vytvoříme jeden multi-mode modem, jeden čip, což je mnohem lepší architektura pro telefony, notebooky a tak dále,“ prsí se společnost.