 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Jak kvalitní sítě operátoři mají? ČTÚ zveřejňuje data o měřeních

Bohužel v dnes intenzivně probíhající veřejné debatě se míchají jablka a hrušky, příčina a souvislost, používají se nefér argumenty a co je podstatné, chybí zde jedna důležitá věc, která musí být vytčena před závorku: “Dostupnější mobilní data v mobilu nejsou cíl sám o sobě, ale prostředek!” Pokud Češi přestanou přemýšlet, jestli jim telefon bude fungovat tak, jak má – tedy s připojením na internet – i koncem měsíce, bude to velké povzbuzení pro rozvoj nových služeb a obecně pro rozvoj digitálního Česka.

V úterý politici z různých stran představili změny zákona o elektronických komunikacích s cílem podpořit hospodářskou soutěž . Zatím jsme neměli možnost si návrhy prostudovat, ale zkrácení doby přenosu, omezení dlouhodobých úvazků nebo snížení pokuty při vypovídání smlouvy na dobu určitou jsou určitě kroky správným směrem. Proč? Protože i na takto silně koncentrovaném oligopolním trhu, jako je ten český, existuje (do určité míry) soutěž, neboť jednotliví hráči se snaží stále zlepšit svoji pozici (byť v nižší intenzitě, než bychom si asi přáli). Pokud se omezí dlouhé úvazky a zákazníci nebudou muset platit pokuty za předčasné vypovězení smlouvy, může to operátory výrazně probrat. Koneckonců, budou mít k dispozici daleko víc zákazníků, které mohou oslovit a získat a budou muset také bránit daleko více zákazníků, kteří mají možnost odejít za lepším k jinému operátorovi, ať už tomu síťovému nebo virtuálnímu. Zdá se, že nechvalně proslulé dědictví roku 2014, kdy Parlament bezprecedentně ohnul zákon v neprospěch spotřebitelů, už je definitivně pryč.

Není ale potřeba jezdit do Barcelony, poslední týdny si člověk vrchovatě všeho užije i doma. To, že mobilní datový trh je oligopolní vinou omezení rádiového spektra, nabídka datových balíčků hrubě nereflektuje technologické možnosti sítě 4G a cena je vysoká, říkáme dlouho a za pravdu nám dávají různá mezinárodní srovnání. Ano, cena v čase klesá, spotřeba dat roste, takže trend je správný, ale jak jsem již psal , úroveň konkurence na mobilním trhu v rezidentním segmentu je na mnohem nižší úrovni než například na segmentu firemním nebo v segmentu pevného připojení.

Letos se rozhodl být upřímný CEO Vodafonu Nick Read, který vystoupil se zajímavým projevem , ve kterém řekl, že “naše reputace u zákazníků je jen těsně nad výrobci cigaret” a že v Evropě si mohou operátoři sami za to, jakou aktivitu podnikají regulátoři. Roaming byla podle něj pro zákazníky bolestivou záležitostí, kterou operátoři ignorovali, a změnil to pouze zásah regulátora. “Byli jsme pro zákazníky neprůhlední a musíme získat zpět jejich důvěru mnohem transparentnějším přístupem,” pokračoval Read a svůj projev dokončil voláním po novém přístupu a znovuzískáním důvěry od spotřebitelů i firem.

A i my jsme se rozhodli přispět svým dílem k této diskuzi. Pokud ČTÚ ukládá parametry pokrytí do podmínek aukce, je nutné mít také systém, který slouží ke kontrole plnění těchto podmínek, a nejen jich. Proto jsme takový systém vybudovali. A když jsme jej vybudovali, řekli jsme si, že by byla škoda, kdyby ho nemohla používat i veřejnost – proto na webové adrese qos.ctu.cz (zatím ve zkušebním provozu – tedy vítejte betatesteři) nabízíme komplexní vizualizační nástroj, který může sloužit jako základní pomůcka při porovnávání kvality služeb jednotlivých operátorů (a to operátoři mají rádi, když se mohou poměřovat :-).

I když je aplikace stále ještě ve vývoji a nachází se ve zkušebním provozu, už nyní nabízí srovnání služeb mobilních komunikací a v plánu je postupné přidávání i dalších služeb, např. rozhlasových nebo služeb pevného připojení k internetu. Obdobně bude rozšiřován i rozsah naměřených dat, která budou aktualizována.



Autor: ČTÚ

Hlavní částí aplikace je mapa (záložka „Mapa“), na které si může uživatel na podkladové mapě České republiky přehledně zobrazit měření prováděná pracovníky ČTÚ, případně další datové zdroje. Těmi jsou momentálně výsledky uživatelských měření (lišta NetMetr) a výsledky simulací (lišta Simulace pokrytí), které provádí ČTÚ na základě údajů o základnových stanicích, které ČTÚ poskytují mobilní operátoři.



Autor: ČTÚ Příklad hodnot ze stacionárního měření ČTÚ u jednoho z operátorů.

V další verzi nástroje bychom chtěli dostat do mapy více údajů nejen z měření prováděných našimi pracovníky, ale i z vašich uživatelských měření pomocí aplikace Netmetr, kde trochu zápasíme s problémem, že iOS (operační systém Applu) nereportuje všechny údaje do systému. Také chceme implementovat nástroj, který vám umožní stáhnout si data podle vlastního výběru a ve formátu, který sami preferujete nebo potřebujete k promítnutí na vašem mapovém podkladu nebo aplikaci.



Autor: ČTÚ Příklad pokrytí železničního koridoru jedním z operátorů.

V současně době jsou data předchystána ke stažení v záložce “Data” pouze ve formátu CSV. A následně bychom chtěli využít upgrade Netmetru pro reklamační řízení na kvalitu služby. Ale to je jeden z úkolů ČTÚ na rok 2019.