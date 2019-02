 »  Kmitočty Jaromíra Nováka: Budoucnost mobilních dat bude bez počítání

Minulý týden proběhl čtvrtý ročník konference Digitální Česko. Hlavním tématem byla umělá inteligence, blockchain a podobně, ale došlo i na telekomunikace, a tedy i na mě. A tak jsem se snažil do své prezentace vecpat následující teze.

Telekomunikace mění svět a lidské chování a platí to i obráceně. Ve starém telekomunikačním světě jsme počítali impulsy, telefonní budky, počet lidí ve frontě před telefonní budkou, pak provolané minuty a esemesky. Počítali jsme impulsy, když jsme se pomocí starého modemu vytáčeným připojením připojili k velkému internetu. Pokud jsme se připojili. A bojovali jsme za to, aby impuls pro dial-up připojení trval delší dobu a hodina na internetu byla levnější.

Teď je to samozřejmě jiné. Máme chytré mobily, chytré hodinky, chytré domy, chytrá města, časem snad i chytrá auta. Jediným limitem je do budoucna kvalitní infrastruktura a životaschopný byznys model. „Připojení k internetu všude, pro všechny, pro všechno“ je a bude naprostý základ.

Rozdíl mezi světem minulosti a světem současnosti – i budoucnosti – je jednoduchý. Současnost by měla být a budoucnost zcela jistě bude bez počítání.

Počítáte data, když se připojíte doma k internetu? Když si pustíte film z Netflixu nebo z iVysílání České televize? Na trhu pevného připojení má Česká republika obrovskou historickou výhodu díky dřívější neschopnosti státního monopolu nabídnout smysluplné připojení za dobrou cenu, a to je výběr z velkého počtu hráčů poskytujících služby na všech možných technologiích od kabelu až po bezdrát. Kromě velkých operátorů jsou tu stovky regionálních a lokálních hráčů, kteří dokáží nabídnout služby ve svém městě, vesnici či regionu a kteří jsou hlavními hybateli rozšíření optiky do domácností v Česku.

U mobilů je to jiné, nabídka všech operátorů je koncepčně z minulosti a nutí zákazníka při každém vytažení chytrého telefonu z kapsy přemýšlet, jestli má, nebo nemá aplikaci využít a má, nebo nemá použít internet. Místo minut, sekund, esemesek a impulsů se počítají megabyty a gigabyty. Před dvěma lety jedna firma ve své tiskové zprávě lakonicky uvedla: „Proč, když v roce 2017 mobilní operátoři nabízejí svým zákazníkům služby, začínají otázkou ‚kolik internetu potřebujete každý měsíc?‘, když 80 % zákazníků uvádí, že vůbec netuší, co to ‚gigabajt dat‘ vlastně je.“

Byl to americký T-Mobile. Rozhodně s ním souhlasím.

Co děláme v roce 2019 na svých smartphonech? Přehráváme (nestahujeme) hudbu nebo video. Používáme Waze nebo jinou navigaci. Mobil stále častěji používáme místo kompaktního foťáku. Obsah konzumujeme, ale chceme také vytvářet a sdílet. Ale zároveň zákazníci – pokud nejsou zrovna na některém z výhodných firemních tarifů, musí zjišťovat (někdy bolestně), zda a kolik jejich oblíbená aplikace spotřebuje dat a zda tak nemá náhodou počkat s přehráním videa nebo nahráním obrázku na to, až bude na hotspotu v kavárně nebo večer na domácí wifině. Připomíná mi to dobu vytáčeného internetu, kdy jsme se probouzeli v devět večer, protože od té hodiny bylo připojení levnější. Jsou pak mobilní sítě opravdu mobilní?

Často slýcháme, že Češi nedočerpávají své datové balíčky. Pokud mi v hlavě pracuje mentální účetnictví a zároveň nemám zcela jasnou představu o tom, jak svůj balíček počítat, tak je jasné, že spotřebu uměle podvazuji. Vidíme to na nabídkách takzvaného fixního LTE připojení (neomezené připojení pomocí LTE mobilní sítě, ale blokované na jednu konkrétní adresu) – dokud byly zastropované, ani zde se balíčky nedočerpávaly.

Dobrá zpráva je, že datové balíčky rostou a průměrná cena za spotřebovaná data klesá. Špatná zpráva je, že dokud nebudou mít zákazníci pocit, že za své peníze dostávají pořádnou porci dat (a ne, není to 500 MB), nenaučí se technicky nenadaní uživatelé nepočítat data a nepřestanou se je bát využívat. Pokud použijete datovou kalkulačku (třeba zde, díky Vodafone), na kolik vám vychází vaše datová spotřeba? Mně při střídmém odhadu 14 GB. Kolik jste ochotni za to zaplatit? Pokud najdete čas napsat do komentáře, budu rád.