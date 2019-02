 »  Kopie Českého Krumlova či křišťálový lustr z Česka. Jak to vypadá v sídle Huawei v Číně

Koncem listopadu loňského roku byla slavnostně otevřena nová část úseku rychlovlaku, který propojuje tři nejvýznamnější města jižní Číny – částečně autonomní Hongkong a vnitrozemské megapole Shenzhen (Šen-čen) a Guangzhou (Kanton) v provincii Guangdong. Ze Shenzhenu se dá nyní do Hongkongu dostat za asi patnáct minut a z Hongkongu do Guangzhou za tři čtvrtě hodiny.

V takzvané Greater Bay Area, která se názvem podobá oblasti kolem San Franciska a Silicon Valley a která tvoří jednu z nejvýkonnějších ekonomických oblastí světa, tak vznikl spoj, který může dále urychlit rozvoj, jemuž se často přezdívá „Shenzhen speed“. Tato malá rybářská oblast během třiceti let vyrostla do města se zhruba 16 miliony obyvatel a tvoří hlavní technologické centrum Číny.

Jednou z firem, která má v Shenzhenu základnu, je Huawei. „Když jsme si tady tento kampus postavili, v podstatě to bylo uprostřed pustiny. Teď už jsme plně součástí města,“ ukazují průvodci na to, jak se jeden z mnoha kampusů Huawei napojil do struktur postupně se rozšiřující megapole.

Palác s českým lustrem a klon Českého Krumlova

Součástí sídla Huawei v Shenzhenu je hlavní budova, která vypadá jako palác. Slouží zejména jako reprezentativní místo, kde vedení Huawei přijímá vážené návštěvy – mimo jiné delegace politiků a byznysmenů z Česka (naposledy zde byla třeba ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková). Součástí rozlehlé recepce je působivý lustr, který pro Huawei vyrobila česká společnost Preciosa.

Podívejte se, jak to vypadá v sídlech Huawei v Číně:

Sídlo Huawei v domovském městě je soustavou budov uprostřed parků s kavárnami nebo restauracemi a celé se to podobá kampusům, které mají firmy typu Google, Facebook či Microsoft. Zaměstnanci čínské technologické firmy pak často bydlí v řadě výškových „paneláků“ v okolí sídla a mnohdy lze narazit i na celé obytné kampusy. Součástí „Huawei City“ jsou i dva hotely Amber Plaza, které většinou nejsou dostupné veřejnosti, ale zákazníkům a dalším důležitým návštěvám.

To, nad čím svět v údivu kroutí hlavou, se ovšem nachází asi hodinu cesty autem, a to ve městě Dongguan. Huawei si zde vybudoval nové rozsáhlé sídlo, ve kterém postavil repliky evropských měst a oblastí. Narazit tu můžete třeba na budovy z Francie nebo Německa. Mezi těmito oblastmi jezdí vláčky, kterými se zaměstnanci přesouvají například do restaurací nebo obchodů.

Jednou z těchto zastávek je také Český Krumlov. Číňané zde vybudovali repliku českého města, do kterého se rádi jako turisté vydávají. V jednotlivých budovách sedí vývojáři a celé to působí docela zvláštně. Z oken repliky českých budov je výhled na výškové obytné mrakodrapy v dáli a v uličkách jsou nápisy v mandarínštině či obchody Family Mart.



Autor: Jan Sedlák

Části tohoto Českého Krumlova mohou vypadat poměrně vyvedeně, stále jde ale spíše o dojem, který Evropan dostane, když přistane v Las Vegas. Huawei tuto soustavu evropských měst postupně rozšiřuje a v okolí jsou vidět jeřáby, které staví další části.

Když jde jíst dvanáct tisíc lidí

Další hodně netradiční věcí je výzkumné a vývojové centrum v Šanghaji, které se soustředí zejména na rádiovou část produktů Huawei a také na čipy. Toto centrum tvoří dvě kilometr dlouhé budovy vedle sebe, ve kterých se pohybuje kolem 12 tisíc inženýrů a dalších přidružených profesí. Budovy mají pět pater, které jsou označovány jako „3G, 4G, 5G“ a tak dále.