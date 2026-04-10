Škoda s partnery představila zvonek, který přelstí chytrá sluchátka s potlačením hluku

Iva Brejlová
Dnes
Škoda DuoBell

Automobilka Škoda, vědci z Univerzity v Salfordu a partneři ukázali zvonek na kolo, který pronikne přes chytré algoritmy sluchátek s aktivním potlačováním hluku (ANC). Zvonek je přitom plně mechanický. „Jedná se o chytrý analogový trik, který přelstí algoritmy umělé inteligence v těchto sluchátkách,“ říká Ben Edwards z agentury AMV BBDO, která se na rozvoji nápadu podílela.

Prostřednictvím akustických testů ANC technologie výzkumný tým identifikoval úzké frekvenční pásmo, bezpečnostní mezeru („safety gap“), která dovede filtry ANC sluchátek proniknout. Jde o rozmezí frekvencí 750–780 Hz. Odborníci tak zvonek s názvem DuoBell naladili právě i na tuto frekvenci. Má ale i další rezonátor, který je naladěný na vyšší frekvenci a díky speciálně navrženému kladívkovému mechanismu vytváří rychlé a nepravidelné údery. Tím generuje zvukové vlny, které ANC algoritmy nedovedou vyhodnotit dostatečně rychle, aby je potlačily.

Na nápadu pracovala i agentura PHD a na přípravě prototypu se podílela produkční společnost Unit 9. Projekt reaguje na stoupající počet nehod cyklistů s chodci, na kterém se podílí i obliba sluchátek s aktivním potlačováním zvuku.

Partneři testovali zvonek v Londýně, v němž má sluchátka s aktivním potlačováním hluku nosit až polovina chodců. Měření podle Škody ukázala, že chodci se sluchátky s aktivní funkcí potlačování hluku měli po aktivaci zvonku DuoBell až o 22 metrů více prostoru k reakci.

Testy probíhaly s kurýry společnosti Deliveroo v průběhu února. Podle firem si je kurýři chtěli ponechat. Automobilka chce dát k dispozici výzkumné poznatky a zjištění, které za vývojem stojí.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

