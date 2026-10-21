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Škoda spojila síly s Průšou, příslušenství do aut si lze vytisknout zdarma. Češi to nabízí jako první na světě

Jan Sedlák
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Prusa Research a Škoda Auto Autor: Škoda Auto
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Česká automobilka Škoda Auto se spojila s Prusa Research a zdarma zveřejnila modely příslušenství pro 3D tisk. Ke stažení jsou k dispozici na službě Printables, kterou Průša provozuje. Škoda je dle svého prohlášení první automobilkou, která něco takového nabízí.

“Nabídka dostupného příslušenství, navrženého inovačním inkubátorem automobilky, inženýry a designéry Škoda, pokrývá jak současné, tak již nevyráběné modely,” informoval mladoboleslavský výrobce.

V nabídce je v současné době deset modelů k tisku. Jde například o držák na USB kabel, přihrádku na chytrý telefon, držáky na jídlo a kelímky, háček na oblečení, prostor pro mince a podobně.

Průša podobné spolupráce realizuje už nějakou dobu. Před pár dny se na Printables objevilo 247 modelů z české hry Factorio od společnosti Wube Software a ještě dříve došlo na zveřejnění modelů rakouské společnosti Noctua vyrábějící špičkové chlazení procesorů. Samotná Prusa Research zase zveřejnila zdrojová data svých 3D tiskáren, a to pod vlastní otevřenou licencí.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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