Průša spolupracuje s legendárním výrobcem chladičů Noctua, nabízí filamenty v ikonických barvách

Průša spolupracuje s legendárním výrobcem chladičů Noctua, nabízí filamenty v ikonických barvách

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Prusa Research a Noctua Autor: Noctua

Český výrobce 3D tiskáren Prusa Research rozjel další zajímavou spolupráci, tentokrát s rakouskou společností Noctua. Ta už je řadu let ikonickým výrobcem počítačových chladičů a větráků. Dá se říci, že v kategorii vzduchových chladičů je tím nejlepším (a často nejdražším), co si lze koupit. Noctua zároveň produkuje větráky v ikonické hnědo-béžové barevné kombinaci (nyní má i černé edice chromax.black). Tyto barvy jsou i součástí kooperace s Průšou.

Předmětem česko-rakouské kooperace jsou dva nové tiskové materiály. Oba filamenty jsou v typických barvách od Noctua, pořídit si tedy lze hnědý a béžový. Oficiální názvy materiálů jsou Prusament PLA Noctua Brown a Prusament PLA Noctua Beige. Kilové cívky vyjdou na 749 korun a vyrábí se v Praze.

Průša a Noctua cílí hlavně na fanoušky z řad stavitelů počítačů, jejich modderů a podobně. Lze si například vytisknout různé součásti počítače jako jsou držáky tak, aby barevně ladily s větráky Noctua. Firma sama nabízí některé modely pro tisk zdarma na webu Printables. Jen je potřeba brát ohled na to, že odolnost vytištěných výrobků je někde kolem 55 stupňů Celsia, takže takové prvky není dobré dávat tam, kde je v bedně největší horko.

Prusa Research představil rozšíření pro tiskárnu, které umí samo střídat materiály a tiskne až z osmi filamentů Přečtěte si také:

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

