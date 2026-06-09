Skupina A11 loni skončila ve ztrátě přes 20 milionů korun

Mediální skupina A11 skončila v roce 2025 ve ztrátě 20,8 milionu korun. Uvádí to zpráva o hospodářské situaci, která se dnes objevila v insolvenčním rejstříku. Věřitelé přihlásili pohledávky za více než 214 milionů korun.
Loňský čistý obrat společnosti A 11 s.r.o. byl 146,6 milionu korun. Provozní ztráta dosáhla 20,3 milionu korun. Firma byla ve ztrátě už v roce 2024, kdy skončila v minusu 9,3 milionu korun. Jen za letošní první čtvrtletí vykázala provozní ztrátu 8,7 milionu korun.
Insolvenční správce Buďveselová a partneři ve zprávě konstatuje, že finanční potíže společnosti se projevovaly postupně od roku 2023. Podle jeho závěru byla A11 v platební neschopnosti nejpozději v průběhu roku 2024, kdy nahromaděné ztráty převýšily vlastní kapitál a firma přestala splácet závazky více věřitelům.
Do skupiny A11 patří stejnojmenná televizní stanice, jejíž vysílací licenci vlastní dceřiná společnost Regionální televize CZ. Také ona řeší potíže, které podle dokumentů v insolvenčním rejstříku plynou hlavně z úpadku mateřské A11. Podle sdělení pro soud měl provozovatel televize ke konci letošního února závazky ve výši 9,3 milionu korun, majetek 3,6 milionu korun a záporný vlastní kapitál –5,6 milionu korun. Na majetek televizní stanice je do 17. června vyhlášeno moratorium, aby firma mohla udržet provoz a jednat o dalším postupu.
Soudu se přihlásilo bezmála devadesát věřitelů mediální skupiny A11 s pohledávkami za více než 214 milionů korun. Nejvíc, zhruba 56 milionů, žádá investiční společnost AVANT. Dalších 22 milionů uplatnila firma Pohledávky FFT, na jejíž návrh řízení loni začalo. Mezi věřiteli jsou ale i lidé a firmy z okolí skupiny: samotná dceřiná televize, její zakladatelka a dlouholetá ředitelka Eva Stejskalová nebo vydavatelství Our Media, které televizi dříve spoluvlastnilo. Dlužných peněz se domáhají rovněž redaktoři, agentura ČTK nebo Česká pošta.
Správce zatím přezkoumal pohledávky za 110,4 milionu korun a žádnou dosud nepopřel. Část věřitelů ale vyzval, aby své přihlášky opravili nebo doplnili.
Mediální skupina v účetnictví vykazuje majetek za 245,2 milionu korun. Většinu ale netvoří peníze, nýbrž podíly v dalších společnostech, ochranné známky a zásoby. Peněžní prostředky činily jen 375 tisíc korun. V držení A11 jsou například ochranné známky Mladý svět, Podbrdské noviny, Harmonie nebo Lawyers & Business. Jejich skutečnou tržní hodnotu má teprve určit znalec. Stejně tak má ocenit podíly A11 v dalších společnostech.
Skupinu A11 vybudoval podnikatel Aleš Zavoral. Vydává bezplatný týdeník Náš region a další tituly včetně časopisů Mladý svět nebo Sorry. Celoplošnou stanici A11 TV spustila v dubnu 2023. Insolvenční řízení začalo na podzim 2025 na návrh věřitele Pohledávky FFT ze skupiny Natland. Městský soud v Praze konstatoval úpadek A11 na konci letošního března, kdy zároveň povolil jeho řešení reorganizací.