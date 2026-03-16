Mediální skupina A 11 přiznala úpadek, dluží přes 214 milionů korun

Mediální skupina A 11 po měsících popírání otevřeně přiznala, že má vážné finanční problémy. Na konci minulého týdne na sebe podala insolvenční návrh a žádá soud o povolení reorganizace. Firmě podrazil nohy klesající zájem o noviny a časopisy. Nevyšly ani ambiciózní plány s celoplošnou televizní stanicí A11. Podle dokumentů dodaných na soud dosahují celkové dluhy A 11 skoro 215 milionů korun.
Současně s návrhem předložila společnost reorganizační plán předem odsouhlasený většinou věřitelů. Chtěla by díky tomu dosáhnout takzvané předbalené reorganizace. Při této zrychlené variantě insolvenčního řízení dlužník přichází k soudu s dohodnutým plánem záchrany, a nemusí tak čekat na zdlouhavé schvalování. Alternativou by byl konkurs, tedy nucený rozprodej majetku firmy, ale ten by věřitelům přinesl méně peněz.
V současné době A 11 patří do skupiny IGCS podnikatele Jana Jezbery. Kromě vydávání tištěných periodik provozuje mediální weby a prostřednictvím stoprocentní dceřiné společnosti Regionální televize CZ také celoplošný televizní program TV A11. Projekt původně aspiroval na provoz až tří kanálů, ale k tomu nikdy nedošlo. Divácký zájem o hlavní stanici je tak slabý, že si na sebe nevydělala.
Od popírání k přiznání úpadku
Obrat ve strategii firmy nastal po výměně vedení. Když loni v říjnu podala návrh na insolvenci společnost Pohledávky FFT, tehdejší management A 11 se bránil a úpadek kategoricky odmítal. Situace se změnila v únoru 2026, kdy řízení společnosti převzal krizový manažer René Skýpala z firmy Známe řešení. Nové vedení bilanci firmy přehodnotilo. „Dlužník po výměně jednatele dospěl k závěru, že se nachází v úpadku,“ konstatuje insolvenční návrh.
Firma splňuje všechny zákonné znaky platební neschopnosti: má více věřitelů, její dluhy jsou měsíce po splatnosti a není schopna je splácet. Déle než třicet dnů po splatnosti je přibližně 150 milionů korun z celkové sumy, zároveň déle než tři měsíce zůstávají neuhrazené závazky přesahující 90 milionů korun.
Součástí návrhu je reorganizační plán, který mimo jiné popisuje, jak se A 11 dostala do problémů. Od roku 2023 kvůli klesajícímu zájmu o tištěná média a konkurenčnímu tlaku silnějších mediálních domů vydavatelství postupně snižovalo četnost vydávání svých časopisů. Snížilo také počet vydávaných titulů.
Ve stejné době vedení vsadilo na strategii multiplatformní mediální nabídky, jejímž tahákem mělo být televizní vysílání atraktivní pro velké inzerenty. Vstup do televize se však ukázal jako finančně vyčerpávající a její programové schéma diváky nezajímalo. „Ambice sledovanosti kanálu TV A11 se nenaplnily a televizní divize byla v podstatě pravidelně dotována z jádrového byznysu,“ uvádí reorganizační plán.
K tomu se přidala další komplikace. Plánovaný kapitálový vstup nového investora, který měl rozšíření mediálního podnikání zafinancovat, se neuskutečnil. Rozvoj firmy tak místo toho táhly úvěry, jejichž splátky A 11 nyní nezvládá. Roční obrat A 11 přitom v roce 2024 přesáhl 315 milionů korun.
Podnikání neprospělo ani samotné zahájení insolvenčního řízení. Podle dokumentů dodaných na soud tento krok „zásadním způsobem ochromil“ činnost firmy, protože v listopadu a prosinci se uzavírají kontrakty na další kalendářní rok. Řada obchodních partnerů však začala vnímat další spolupráci s A 11 jako nejistou. „Mnozí z nich proto odmítli smlouvy na další rok uzavřít,“ přiznává A 11.
Mediální skupina soudu sdělila, že nemá dost peněz na zajištění řádného fungování. Její provoz teď financují úvěry, takže doufá v rychlé schválení reorganizace.
Věřitelé ze skupiny i zvenčí
Mezi největšími věřiteli figuruje investiční fond AVANT s pohledávkou téměř 55,7 milionu korun splatnou od září 2025, společnost Pohledávky FFT s více než 22 miliony a WIS Group Europe s 15,5 milionu. Značnou část dluhů tvoří závazky vůči firmám z vlastní skupiny IGCS: společnosti IGCS Mladá Boleslav, IGCS Třinec a IGCS Olomouc evidují pohledávky po splatnosti ve výši deseti milionů korun každá.
Mezi věřiteli jsou také bývalí manažeři, moderátoři, agentura ČTK nebo poskytovatel billboardových ploch, na kterých A11 vylepila svou loňskou jarní kampaň.
Mediální skupina má pokračovat v provozu. Reorganizační plán předpokládá, že se stávající základní kapitál nejprve sníží na nulu. Tím zanikne podíl dosavadního jediného společníka A 11 CE. Vzápětí do společnosti kapitálově vstoupí trojice takzvaných klíčových věřitelů: A 11 CE, AVANT investiční společnost a Pohledávky FFT. Ti vloží nový základní kapitál 100 tisíc korun a především poskytnou vypořádací úvěr. Z tohoto úvěru budou poměrně uspokojeni ostatní nezajištění věřitelé, tedy ti, jejichž pohledávky nejsou kryty žádnou zástavou na majetku dlužníka.
Klíčový slib reorganizačního plánu směřuje právě k těmto věřitelům. Ve srovnání s řešením úpadku konkursem mají podle předpokladů obdržet o 20 % vyšší plnění. Pohledávky samotných klíčových věřitelů nebudou vyplaceny v hotovosti. Zaniknou takzvanou kapitalizací, započtením proti hodnotě kapitálového vstupu do reorganizované firmy. Věřitelé tak fakticky smění své pohledávky za vlastnické podíly v ozdravené společnosti.
Z dokumentů dodaných na soud vyplývá, že pro takový plán zatím hlasovalo sto procent zajištěných věřitelů a necelých 73 procent nezajištěných věřitelů měřeno výší pohledávek. Zákonný práh pro předbalenou reorganizaci by tím byl bez problémů splněn.
Konkrétní podíly nových společníků ani přesná výše vypořádacího úvěru ale dosud stanoveny nejsou. Závisejí na znaleckém ocenění majetkové podstaty, které má zpracovat společnost PKF APOGEO Esteem. Na předložení aktualizovaného plánu bude mít dlužník 120 dnů od povolení reorganizace.
Televizi chrání moratorium
A 11 ke dni podání návrhu přímo zaměstnává pouhé dva lidi. Významný hmotný majetek prakticky nevlastní: maximálně techniku, kancelářské vybavení a automobily. „Dlužník dále vlastní podíly či akcie v různých společnostech, o jejichž hodnotě lze pochybovat,“ konstatuje reorganizační plán.
Hodnotu podniku tak tvoří především nehmotný majetek, což jsou práva k natočeným pořadům, ochranné známky k vydávaným titulům a zejména stoprocentní podíl v dceřiné Regionální televizi CZ, která drží licenci k televiznímu vysílání. Na majetek této dceřiné společnosti Městský soud v Praze vyhlásil už 18. února 2026 moratorium, dočasnou soudní ochranu, která věřitelům přechodně brání v uplatňování nároků a firmě dává prostor na stabilizaci.
Předběžným insolvenčním správcem byla už v listopadu 2025 ustanovena společnost Buďveselová a partneři, kterou dlužník navrhuje i do řádné funkce. O zjištění úpadku a povolení reorganizace soud dosud nerozhodl.
