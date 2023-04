Do pozemního vysílání vstoupí televize A11. Majitel chystá další dvě stanice

Ve čtvrtek 27. dubna v půl sedmé večer zahájí své celoplošné terestrické vysílání televizní stanice A11. Jejím provozovatelem bude stejnojmenná mediální skupina, které vydává časopisy Náš region nebo Mladý svět.

Televize nezačíná úplně od nuly. Stanice naváže na dosavadní projekt Náš region TV, známý spíše pod dřívějším názvem RegionálníTelevize.cz. Tato stanice momentálně vysílá jenom přes satelit, v IPTV a u kabelových operátorů. Do DVB-T2 se díky novému investorovi vrátí po několikaleté pauze. V placených nabídkách zůstane také, s operátory ale jedná o zařazení na vyšší pozice v EPG.

„My jsme velice silní v tisku, ale tam už nemáme moc možností, kam růst. Vidíme tedy logickou šanci v televizní zábavě a televizních kanálech,“ vysvětlil majitel A11 Aleš Zavoral. Jeho firma má v televizní stanici většinový podíl, menšinovou spolumajitelkou je ředitelka televize Eva Stejskalová.

„Nechceme zůstat jenom u jednoho kanálu. Do televizí chceme investovat dlouhodobě,“ podotkl Zavoral. „V krátkodobém horizontu bychom chtěli přidat ještě jeden program a v dlouhodobém horizontu ještě další. A byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo alespoň jeden dostat ještě do terestrického vysílání,“ naznačil.

Televize A11 se v Multiplexu 23 objeví na pozici, která je nyní označená jako Test-2. V síti je tato pozice aktivní už od loňského srpna, takže ji mnoho domácností už vidí v EPG. „Je naladěná řádově na desítkách tisíc televizních přijímačů. Jsme schopni to změřit prostřednictvím HbbTV. Stačí, když kolegové z A11 pustí signál, a lidé nemusí nic dělat,“ řekl manažer Českých Radiokomunikací Marcel Procházka.





V DVB-T2 Multiplexu 23 vysílají také stanice TV Seznam, TV Noe nebo například Barrandov a Nova Cinema. A11 bude vysílat v rozlišení 540p (960 × 540).

Duškova talk show a Klímův pořad o zločinech

Stanice A11 bude dál vysílat regionální zprávy a zajímavosti, do hlavního vysílacího času však zařadí nové formáty a pořady. „Investovali jsme do vlastních studií. V polovině dubna se budeme stěhovat do projektu Košířská brána, kde bude celé naše vydavatelství a pojede odtamtud všechno naše vysílání,“ přiblížil Aleš Zavoral.

Košířská brána je čerstvě dokončená kancelářská budova na rozhraní pražského Smíchova a Košíř, pár minut od křižovatky Anděl. Interiéry vydavatelství a televizní stanice ještě novináři neviděli, mediální skupina je chce odhalit až po nastěhování. Teprve příští týden také proběhnou castingy na moderátory.

A11 chce jako první stanice zařadit do vysílání bloky namluvené a vytvořené umělou inteligencí. Na tiskové konferenci viděli novináři první pokus s moderátorkou Terezou. Počítačově generovaná dívka oznámila, že „s největší pravděpodobností“ bude moderovat některou zpravodajskou relaci, ale nejradši by se ujala předpovědi počasí.

Avataři jsou ale jenom doplněk ke slavnějším živým kolegům. Svou talk show bude mít na stanici A11 herec Jaroslav Dušek. Investigativní novinář Josef Klíma natočil seriál o zločinech 90. let. Další spolupracovníky A11 teprve oznámí.

„Chceme udělat sexy zpravodajství z každého koutu naší republiky,“ slibuje Aleš Zavoral. Už by se tedy neměly opakovat regionální reportáže v tříhodinových smyčkách. Zprávy doplní akviziční seriály a filmy. Zavoral konkrétně mluvil o americkém dramatu Narcos, francouzských detektivkách a francouzských rodinných filmech. „Každý večer chceme mít zábavní pořad. Na ostatních kanálech skoro vymizela původní zábava,“ podotýká.

Hlavní zpravodajská relace bude od 18:30, potrvá půl hodiny a od ostatních televizí se odliší akcentováním regionálních témat. Štáby sice budou i v hlavním městě, ale spíš než velkou politiku budou točit o věcech s regionálním přesahem. A celkové ladění má být pozitivní. „Jsem moc ráda, že regionální obsah bude mít stále velký prostor a důstojné místo. Všichni naši regionální partneři celý tento posun kvitují a těší se na to,“ tvrdí Eva Stejskalová.

V prime time by měly diváky kromě zábavy zaujmout české a slovenské dokumenty. „Je to obsah, který některé jiné televize přehlížejí, a přitom by mohl být úspěšný,“ věří Aleš Zavoral.

Měření sledovanosti také přes HbbTV

„Lidé mají trochu hlouběji do kapsy, proto částečně dochází k rušení placené televize a návratu k terestrické platformě,“ je přesvědčen generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník. „Daří se nám vyprodat kapacitu Multiplexu 23, už se blížíme k jeho celkové naplněnosti,“ dodal. Po zahájení spolupráce s A11 zůstanou v síti dvě poslední volné pozice.

Radiokomunikace chtějí A11 poskytovat i alternativní data o sledovanosti. „Díky tomu, že je k HbbTV připojeno 1,3 až 1,4 milionu televizních přijímačů, bude mít A11 od první minuty vysílání k dispozici statistiky sledovanosti. Nebude muset čekat na data z Nielsenu, z těch dvou a půl tisíc peoplemetrů. Statistiky z HbbTV jsou díky tomu počtu poměrně přesné. Na obrovském vzorku televizorů mohou sledovat chování jejich diváků, kdy přepínají, kam přepnou, jestli je ten program zajímá, nezajímá,“ zdůraznil Miloš Mastník.

A11 bude nicméně přidruženým členem Asociace televizních organizací a bude odebírat data z elektronického měření sledovanosti. Data od operátora využije spíše interně. Cílit chce na skupinu diváků starších 15 let, zároveň ale usiluje o „co nejmladší“ publikum. Úvodní investice se pohybuje v nižších desítkách milionů korun.





Stanice má zatím licenci jenom pro satelitní vysílání, kterou ještě pod původním názvem RegionálníTelevize.cz získala v březnu 2012. „O terestrickou požádáme tento týden, abychom stihli příští zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,“ podotkl Aleš Zavoral. „Pokud by to nebylo možné, budeme chvíli vysílat formou převzatého vysílání. Ale určitě to nebude na nějakou dlouhou dobu,“ dodal.

Mediální skupina A11 koupila většinový podíl v projektu RegionálníTelevize.cz loni na podzim. Stanice pak změnila název na Náš region TV, během několika měsíců tedy změní jméno už podruhé.