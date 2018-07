 »  Skutečně se to děje, operátoři začali pokrývat pražské metro signálem

Jan Sedlák

V pražském metru se postupně začne objevovat mobilní signál. Během posledního prodlouženého víkendu došlo k omezení provozu metra a podle dopravního podniku se do prací s výlukou související zapojili i mobilní operátoři.

„Prodloužená víkendová výluka nám umožní věnovat se potřebným činnostem na obou linkách celé čtyři dny. Kromě uvedených prací na lince A musíme mezi stanicemi na lince C vyměnit dosluhující dřevěné pražce za betonové, a to ve 2. koleji úseku Pankrác – Budějovická, zatímco ve zbylých částech vyloučeného úseku linky C budou mobilní operátoři připravovat nezbytné instalace k pokrytí tunelů mobilním signálem,“ sdělil DPP.

Na Twitteru a fóru Metroweb.cz se následně objevily tři fotografie. Jsou na nich držáky na stěnách, na kterých mají být připevněny kabely operátorů. Jak už jsme dříve informovali, jde o vyzařovací kabely, které zvládnout pokrýt více druhů sítí.

Pokud vše půjde podle plánů, letos v září mají být pokryty stanice i tunely mezi stanicemi Muzeem a Roztyly na lince C. Do roku 2022 má být metro pokryté kompletně. V současné době je pokrytá malá část metra A mezi stanicemi Dejvická a Motol. Mobilní operátoři se s DPP na pokrytí metra signálem dohodli v loňském roce.