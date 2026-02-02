Lupa.cz  »  SledováníTV dočasně zpřístupní všem zákazníkům stanici Film Europe

SledováníTV dočasně zpřístupní všem zákazníkům stanici Film Europe

Filip Rožánek
Dnes
Kočičí odysea (Flow) Autor: Dream Well Studio
Kočičí odysea (Flow)

Všichni uživatelé televizní aplikace SledováníTV budou mít až do konce února přístup k filmovým stanicím Film Europe a Film Europe+, a to bez ohledu na předplacený tarif. 

Obě stanice přinášejí výběr toho nejlepšího z evropské a artové kinematografie, typicky se jedná o filmy, které sbírají ceny na festivalech. 

V únoru na nich bude k vidění například oscarový animovaný snímek Kočičí odysea (Film Europe+, 28. února), dále tragický milostný příběh mezi vězenkyní a nacistou Láska to nebyla (Film Europe+, 18. února), švédská komedie o nečekaných přátelstvích Muž jménem Ove (Film Europe+, 5. února) nebo norské drama Utøya, 22. července zachycující teroristický útok v Norsku (Film Europe+, 5. února).

„Únor věnujeme kvalitní evropské kinematografii, která obvykle nebývá dostupná v běžném televizním vysílání. Zpřístupněním kanálů Film Europe a Film Europe+ chceme všem uživatelům nabídnout festivalové filmy s výraznými příběhy a silnou atmosférou,“ řekl k tomu marketingový ředitel SledováníTV Lukáš Pazourek.

