 »  Sledovanost televize byla v březnu kvůli pandemii nejvyšší za posledních 17 let

Filip Rožánek

Měření televizní sledovanosti v Česku zažilo rekordní březen. Podle společného oznámení agentury Nielsen Admosphere, která provozuje peoplemetrové měření sledovanosti, a Asociace televizních organizací byla průměrná denní sledovanost televizního vysílání nejvyšší za posledních 17 let. Vůbec nejvyšší byla v prvních dvou týdnech platnosti omezení pohybu, zde narostla meziročně o více než hodinu.

Televizní sledovanost je od poloviny března vyšší ve všech sociodemografických skupinách, největší meziroční relativní nárůst (až o polovinu) pak v posledních pěti týdnech nastal u mladých diváků, vysokoškolsky vzdělaných osob a socioekonomické skupiny „A“ (jde o osminu nejbohatších českých domácností z hlediska odhadovaného příjmu, vedoucí pracovníky, manažery či podnikatele).

Až do 9. března byla sledovanost na úrovni předchozích let. Zákaz akcí nad 100 osob a uzavření škol od 11. března jednak zvýšilo čas, který lidé trávili doma, a jednak vyvolalo prudký růst sledovanosti zpravodajských pořadů. Celkový efekt byl nárůst sledovanosti TV o téměř 30 minut denně.



Autor: Nielsen Admosphere Graf ukazuje srovnání TV sledovanosti den po dni od začátku března s průměrnými hodnotami této sledovanosti za poslední tři roky (stejný den v týdnu, stejné číslo týdne, průměr let 2017–2019).

Další skokový nárůst nastal od pondělí 16. března po zavedení omezení volného pohybu osob: od té chvíle byla sledovanost dokonce o celou hodinu nad obvyklou úrovní v danou roční dobu. Na této bezprecedentní výši vydržela sledovanost celé dva týdny (12. a 13. týden). Mezi 13. a 14. týdnem již nastal pokles, podobně jako v jiných evropských zemích. Lidé se zřejmě postupně adaptovali na novou situaci a například začali trávit přece jen více času venku. Tomu pomohl na konci března i přechod na letní čas, který poskytl o hodinu více světla na podvečerní venkovní aktivity.

Fakt, že pobyt v parcích a přírodě zůstal jediným legálním trávením volného času mimo domov, způsobil, že i přes „karanténu“ se projevuje znatelný vliv počasí na objem TV sledovanosti. Dlouhé období krásného počasí od 5. do 12. dubna například přispělo ke snížení sledovanosti až na pouhých 20 minut nad průměr posledních tří let. Opětovné zvýšení sledovanosti přineslo až velikonoční volno v pátek a v pondělí a také zhoršení počasí v pondělí a v úterý.

Meziroční nárůst TV sledovanosti v období od 11. března do 14. dubna (5 týdnů) nastal napříč všemi částmi české populace. V průměru tento nárůst činí 25 %, absolutně 52 minut. Není příliš rozdíl mezi muži a ženami, avšak existují skupiny obyvatel, u kterých je z různých pochopitelných důvodů tento relativní nárůst výraznější: ekonomicky aktivní diváci (oproti loňskému roku zaznamenala tato skupina nárůst sledovanosti o 33 %), děti 4–14 let (37% nárůst), lidé s VŠ vzděláním (38% nárůst), nejvyšší ABCDE socioekonomická skupina „A“ (42% nárůst) či mladí ve věku 15–24 let (dokonce 53% nárůst).



Autor: Nielsen Admosphere

Pokud jde o čas strávený sledováním jednotlivých typů pořadů, výrazný nárůst v posledních pěti týdnech zaznamenaly zpravodajské a publicistické pořady – obojí v posledních týdnech shodně zaměřené na pandemii koronaviru a s ní spojená vládní opatření. Nárůst ale nastal také u vzdělávacích, náboženských a hudebních pořadů představujících jistou náhradu příslušného typu aktivit ve veřejném prostoru. Velmi dobře si vedou i filmy, které těží z množství času tráveného doma a potřeby lidí odreagovat se. Naopak seriálům a zábavným pořadům zabránila v nárůstu sledovanosti nemožnost od jisté chvíle natáčet premiérové díly.

Výrazně pak utrpěla sledovanost sportovních pořadů kvůli zrušení drtivé většiny sportovních událostí.