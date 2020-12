Sledovanost TV Šlágr "rapidně poklesla", náhradu chce vymáhat na operátorovi

Provozovatel lidové televize Šlágr podal v pátek 18. prosince 2020 u Obvodního soudu pro Prahu 6 žalobu na Czech Digital Group. Domáhá se odškodnění 4,6 milionu korun kvůli poklesu sledovanosti po srpnovém vypnutí signálu v původních multiplexech. K požadované sumě došel tak, že spočítal hodnotu údajně zrušeného teleshoppingu v následujících pěti letech, výslednou částku poté jednostranně započítal vůči svému dluhu za šíření signálu a vyšlo mu, že by měl operátor naopak platit provozovateli stanice a ne Šlágr jemu.

Czech Digital Group už dříve označila údajnou škodu za neexistující a absurdní.

„TV Šlágr jednala mimo jiné též s potenciálním zahraničním investorem, panem Per Anders Everbringem. Pan Everbring měl vážný zájem o dlouhodobou obchodní spolupráci se žalobkyní, v rámci níž by prostřednictvím své mediální agentury nakupoval u žalobkyně reklamní čas zejména pro své zahraniční obchodní partnery. Žalobkyně se s panem Per Anders Everbringem dohodla na podmínkách dlouhodobé obchodní spolupráce, která měla započít v měsíci říjnu 2020 a měla trvat minimálně po dobu 5 let, přičemž cena za prodej reklamního času v televizním vysílání žalobkyně panu Everbringovi měla činit 6 000 000 Kč měsíčně,“ stojí v žalobě.

Šlágr tvrdí, že z obchodní spolupráce sešlo, protože Czech Digital Group zmátla diváky při vypínání programové pozice v multiplexu: „Omezila vysílání televizních programů takovým způsobem, že byla puštěna pouze černá obrazovka s nápisem Šlágr bez jakékoli další informace. Toto zcela odporuje obvyklé praxi, kdy při omezení vysílání je černá obrazovka buďto doplněna informací o přesunutí vysílání na jiný televizní kanál, anebo je z ní odstraněno vše týkající se předmětné televizní stanice. Tímto zcela nestandardním postupem žalované byla u diváků úmyslným jednáním žalované vzbuzena mylná představa, že se jedná o skutečné vysílání televizní stanice žalobkyně, v důsledku čehož si diváci nepřeladili své televizory na jiný multiplex, v němž byl program skutečně vysílán. (…) V důsledku tohoto cíleného jednání žalované došlo k rapidnímu poklesu sledovanosti vysílání televizních programů žalobkyně.“

Kvůli nízké sledovanosti nyní švédský obchodník nechce se Šlágrem spolupracovat. Ušlý zisk za období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 vypočítal Šlágr na 72 milionů korun. Dluhy za šíření signálu, které Šlágr rozporuje, činí dohromady 67,4 milionu korun.

Současná sledovanost TV Šlágr není veřejně známá. V prvním pololetí loňského roku měly oba její tehdejší programy v souhrnu sotva jednoprocentní podíl na sledovanosti v cílové skupině diváků starších 15 let.