Soud: Smlouva na DVB-T2 byla v pořádku, Šlágr věděl, do čeho jde

Autor: Digizone.cz

Krajský soud v Českých Budějovicích uznal, že firma Czech Digital Group oprávněně požaduje po zkrachovalé televizi Šlágr peníze za šíření signálu. Odmítl tak tvrzení insolvenčního správce, který pohledávky operátora vůči televizi popíral. Podle insolvenčního správce zanikly započtením náhrady škody, kterou Šlágr požadoval po operátorovi za vypnutí signálu a následné znemožnění údajných obchodních příležitostí.

Rozsudek nabyl právní moci 20. května, soud ho zveřejnil v insolvenčním rejstříku.

Insolvenční správce Šlágru také argumentoval tím, že televize označovala smlouvy na šíření signálu za nemravné a neplatné. Vypnutím terestrického signálu dne 22. srpna 2020 prý televizi značně poklesla sledovanost a kvůli tomu odstoupil od spolupráce významný zadavatel inzerce.

Soud při přezkoumání smluv zjistil, že Šlágr měl za celoplošné terestrické šíření signálu včetně všech doprovodných služeb platit zhruba tři miliony korun měsíčně bez DPH. Ve smlouvách byla možnost omezit služby, pokud by stanice neplatila, a také smluvní pokuta za prodlení při platbách. Poté, co Šlágr nezaplatil faktury od listopadu 2019 do května 2020, mu operátor poslal dvě předžalobní výzvy. Když televize neplatila ani potom, tak signál odpojil.

Argument o rozporu s dobrými mravy soud odmítl. „Příliš vysokou cenu za služby soud hodnotí jako účelové tvrzení, které počal tvrdit dlužník, až když nehradil sjednanou cenu za poskytované služby, které mu byly po dobu několika let (od roku 2013) žalobcem poskytovány a dlužníkem byly po dobu několika let hrazeny,“ uvedl samosoudce Ondřej Ludvík.

Soudce se pozastavil také nad tím, že televizi přijde suma tři miliony měsíčně za distribuci signálu přemrštěná, ale zároveň tvrdila, že od jediného inzerenta chtěla inkasovat 6 000 000 Kč měsíčně. „Lze s úspěchem pochybovat, zda mají tato tvrzení reálný základ,“ podotkl soudce.

„Smlouvu dlužník neuzavřel v jakémkoliv omylu, neboť je přehledná, dostatečně určitá, žádná z povinností není popsána zavádějícím či neurčitým způsobem, a pokud se s ní dlužník seznámil, musel mu být zcela jistě znám přesný obsah smluvních ujednání,“ pokračuje rozsudek. „Pokud byla uzavřena pro dlužníka tzv. nevýhodně, lze to přičíst pouze a jen na vrub nedostatečné odborné úvaze dlužníka,“ dodal.

Soud rovněž připomněl, že Šlágr spolupracoval s Czech Digital Group celé roky, uzavíral nové smlouvy a cena byla pořád prakticky stejná. Vysílání černé obrazovky od 22. srpna 2020 vyhodnotil jako adekvátní reakci operátora na neuhrazené faktury.

Protože operátor neporušil žádnou smluvní ani zákonnou povinnost, nemohl tím pádem způsobit ani škodu, kterou se Šlágr oháněl. Započtení výše škody vůči pohledávkám tedy není možné a pohledávky nezanikly, uzavřel soud.

Zkrachovalá televize Šlágr přišla v únoru 2022 o všechny vysílací licence. Podnikatel Karel Peterka však mezitím vytvořil v podstatě identické klony Šlágru, jen s pozměněnými názvy. Vysílají přes jinou společnost na základě slovenských licencí. Stanice se jmenují Šláger Originál, Šláger Muzika a Šláger Premium.