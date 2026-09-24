DOPLNĚNO: Soud vrátil CNN, MS NOW a Politico přístup do Bílého domu

Novináři CNN, MS NOW a serveru Politico se mohou vrátit do Bílého domu. Federální soudce Timothy Kelly nařídil zodpovědným úředníkům, aby jim okamžitě obnovili stálé akreditace.
Příslušné soudní rozhodnutí (PDF) je zatím na 14 dní. Soud během této doby posoudí, zda ochranu médií prodlouží. Spor tím nekončí.
Soudce uvedl, že Bílý dům odebral akreditace bez předchozího upozornění a nedal redakcím možnost se bránit. Neměl ani jasná pravidla, podle kterých by mohl k takovému kroku sáhnout. Média proto mají podle soudce velkou šanci uspět s tvrzením, že administrativa porušila jejich ústavní právo na řádný postup.
Trumpovi lidé zákaz hájili ochranou národní bezpečnosti. Soudce tento argument nepovažoval za doložený. Nic podle něj neukazuje, že bezpečnostní obavy byly původním důvodem zákazu, a vláda nepředložila konkrétní důkazy o možném riziku.
Soud zatím definitivně neposoudil druhou část žaloby. CNN, MS NOW a Politico tvrdí, že je Trump potrestal za jejich zpravodajství, a porušil tak svobodu tisku. O této otázce bude spor pokračovat.
Zákaz vstupu vedl stanice ABC, CBS, CNN, Fox News a NBC k pozastavení společného natáčení Trumpových akcí. Soudní rozhodnutí odstranilo překážku, kvůli níž protest zahájily. Televize zatím neoznámily, kdy společný štáb znovu vyšlou.
Doplněno 24. září 2026, 19.30: Soudní příkaz se u brány Bílého domu neprojevil hned. Novináři CNN, MS NOW a Politico se ve čtvrtek ráno stále nemohli dostat dovnitř, protože jejich karty zůstaly nefunkční. Ochranka některé průkazy znovu zabavila. Redakce se proto obrátily na soud s žádostí o okamžitý zásah. Soudce Timothy Kelly poté dal vládě lhůtu do 12.30 místního času, aby situaci vysvětlila.
Ještě před vypršením lhůty se ale novináři všech tří médií do Bílého domu vrátili. Vládní úředníci později soudu sdělili, že obnovu karet zahájili v 7.25 a dokončili v 9.07 místního času. Někteří reportéři přesto uspěli až po několika pokusech. Dopolední program státní návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga společný televizní štáb ještě nenatáčel. CNN měla službu převzít večer.