Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o podmínkách zero ratingu v Německu

Soudní dvůr Evropské unie vyhlásil rozhodnutí ve věcech C-854/19, C-5/20 a C-34/20, které se týkají nastavení tzv. zero ratingu u služby mobilního přístupu k internetu. Podle soudu podmínky zero ratingu v těchto konkrétních případech jsou v rozporu s evropským nařízením o otevřeném přístupu k internetu a jsou neslučitelná s právem EU, protože omezují rychlost, možnosti využití tetheringu nebo využívání při cestování v cizině.

Soudní dvůr rozhodl ve věci předběžných otázek dvou německých soudů ve sporech mezi německým regulátorem (BNetzA), Spolkovým sdružením spotřebitelských center a německého spolku na ochranu spotřebitele na straně jedné a operátory Vodafone GmbH a Telekom Deutschland GmbH na straně druhé.

Společnost Vodafone omezila možnosti zero ratingu ve službě Vodafone Pass (Video Pass, Music Pass, Chat Pass, Social Pass) pouze na území Německa. V zahraničí se objem dat spotřebovaných při využívání služeb partnerských podniků započítával do objemu dat obsažených v základním balíčku. Problém shledal soud také v tom, že při využívání služeb prostřednictvím tetheringu započítával Vodafone spotřebu dat do objemu základních dat balíčku.

Společnost Telekom Deutschland nabízela svým koncovým zákazníkům u některých svých balíčků doplňkovou možnost zero ratingu s názvem „Stream On“, díky kterému se nezapočítávala data ze streamování hudby a videa do základního balíčku dat. Aktivací této možnosti však koncový zákazník souhlasil se snížením streamované rychlosti na maximálně 1,7 Mbit/s. I tuto praktiku shledal Soudní dvůr Evropské unie jako neslučitelnou s právem EU.

Zero rating je obchodní praktika, při níž operátor nezapočítává do objemu stažených dat určitý provoz nebo jeho část spojenou s aplikací nebo kategorií konkrétních aplikací, které nabízejí partneři tohoto poskytovatele přístupu. Obhájci zero ratingu zdůrazňují, že zero rating v rámci omezených balíčků umožňuje poskytovatelům přístupu k internetu zvýšit atraktivitu jejich nabídky.