Lupa.cz

Správce české domény spouští Strážce internetu pro hlášení podvodných webů

Jan Sedlák
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CZ.NIC Autor: Lupa.cz, DALL-E
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Národní kyberbezpečnostní tým CSIRT.CZ provozovaný správcem národní domény CZ.NIC spustil novou službu Strážci internetu. Ta má sjednotit způsob hlášení doménových jmen zneužívaných k páchání trestné činnosti.

“Nový nástroj podporuje jak hlášení vyžadující autorizaci, tak anonymní reporting, u kterého však nebude možné zapojit takovou míru automatizace jako u neanonymních oznámení. Po posouzení každého hlášení nastartuje bezpečnostní tým standardní proceduru směřující k eliminaci nebezpečných webů,” shrnul CZ.NIC.

“V posledních letech extrémně vzrostl počet útoků založených na sociálním inženýrství, které využívají podvodné stránky, ať už jde o klasický phishing, podvody na inzertních serverech napodobující doručovací služby nebo falešné investiční platformy. Sdružení CZ.NIC i bezpečnostní tým CSIRT.CZ se proto nyní obracejí s výzvou i na širokou veřejnost a žádají ji o spolupráci při nahlašování podezřelých webů. Právě aktivní a koordinované zapojení odborné i laické komunity představuje klíčový krok k vytvoření efektivní obrany proti kyberkriminalitě,” doplnilo sdružení.

Výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip doplnil, že Strážci internetu jsou reakcí na poptávku uživatelů. Objevují se podvodné e-shopy, kryptoprojekty, investiční weby, výherní stránky a podobně.

Hlášení lze řešit přes internetový formulář, případně skrze rozšíření pro webové prohlížeče, zatím Chrome a Firefox.

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Autor aktuality

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Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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