Správce české domény spouští Strážce internetu pro hlášení podvodných webů

Národní kyberbezpečnostní tým CSIRT.CZ provozovaný správcem národní domény CZ.NIC spustil novou službu Strážci internetu. Ta má sjednotit způsob hlášení doménových jmen zneužívaných k páchání trestné činnosti.
“Nový nástroj podporuje jak hlášení vyžadující autorizaci, tak anonymní reporting, u kterého však nebude možné zapojit takovou míru automatizace jako u neanonymních oznámení. Po posouzení každého hlášení nastartuje bezpečnostní tým standardní proceduru směřující k eliminaci nebezpečných webů,” shrnul CZ.NIC.
“V posledních letech extrémně vzrostl počet útoků založených na sociálním inženýrství, které využívají podvodné stránky, ať už jde o klasický phishing, podvody na inzertních serverech napodobující doručovací služby nebo falešné investiční platformy. Sdružení CZ.NIC i bezpečnostní tým CSIRT.CZ se proto nyní obracejí s výzvou i na širokou veřejnost a žádají ji o spolupráci při nahlašování podezřelých webů. Právě aktivní a koordinované zapojení odborné i laické komunity představuje klíčový krok k vytvoření efektivní obrany proti kyberkriminalitě,” doplnilo sdružení.
Výkonný ředitel CZ.NIC Ondřej Filip doplnil, že Strážci internetu jsou reakcí na poptávku uživatelů. Objevují se podvodné e-shopy, kryptoprojekty, investiční weby, výherní stránky a podobně.
Hlášení lze řešit přes internetový formulář, případně skrze rozšíření pro webové prohlížeče, zatím Chrome a Firefox.