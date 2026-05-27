Startup Webout, který vyvíjí videa na míru lidem, ohlásil novou investici. Věří, že může růst ze Silicon Valley

Iva Brejlová
Dnes
Zakladatelé Webout Autor: Webout

Startup Webout, který vyvíjí platformu pro videa šitá na míru divákovi v reálném čase, ohlásil investici ve výši 1,65 milionu eur (přes 40 milionů Kč). Videokampaně firmy už si vyzkoušelo Notino nebo třeba AC Sparta Praha, kampaň pro ni vygenerovala organicky 1,7 milionu zhlédnutí. Startup si loni zapsal obrat přesahující 600 tisíc eur, nyní by rád s novou základnou v Silicon Valley nasbíral americké zákazníky.

Firma slibuje až desetkrát vyšší proklikovost nebo míru dokoukatelnosti 95 %. Startup na trhu působí pět let a jeho tým tvoří 12 lidí. Mezi další zákazníky se řadí Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz, či FC Bruggy. „Personalizace videoobsahu se stane standardem digitální komunikace,“ myslí si spoluzakladatel Weboutu režisér a kreativní tvůrce Michal Orsava. Za projektem stojí spolu s vývojářem Karlem Juřičkou.

„Webout dokáže významně zvýšit úspěšnost tradičních marketingových nástrojů, a to do budoucna i ve spojení s AI,“ věří Jan Šmíd ze syndikátu Energy Venture Pals, jednoho z nynějších investorů. Investici vedl korporátní venture kapitálový fond Seed Starter Slovenské spořitelny, kromě Energy Venture Pals se přidalo také brněnské JIC Ventures. Firma chce peníze využít mimo jiné na expanzi na americký trh. Do Silicon Valley se proto už přesunul i Orsava a věří, že z technologického centra může řídit expanzi do amerických enterprise firem a sportovních klubů. Aktuální seedové kolo navazuje na úvodní investici 340 000 eur z února 2025, které firmě poslaly Depo Ventures a syndikát Venture Buddies.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

