Startupový zákon je ve finále, v nejbližších dnech má zamířit do meziresortního připomínkového řízení

Příprava prvního českého startupového zákona míří do finále. Sepsaný návrh má v nejbližších dnech zamířit do meziresortního připomínkového řízení. Zákon má zavést definici startupu, řešit certifikaci takových firem a otevřít cestu k daňovým pobídkám pro investory i dalším opatřením na podporu technologických společností.
Vyplynulo to ze setkání členů vlády se zástupci českého startupového ekosystému v rámci takzvané startupové tripartity. Ta se odehrála dnes podruhé, první setkání proběhlo na jaře. Kromě zástupců vlády a zmocněnce pro startupy Martina Jiránka se ho účastnili i zajímaví zástupci byznysu, mimo jiné zakladatel a CEO Resistant AI Martin Rehák, CEO Safetica Mirek Křen, prorektor pro podnikavost a transfer technologií na ČVUT Jakub Nešetřil nebo Petr Šíma z Depo Ventures, který působí i jako zástupce českých andělských investorů.
Samostatným bodem programu byla startupová agenda vznikající agentury CzechBusiness, která navazuje na slučování agentur CzechInvest a CzechTrade. Nová instituce má sjednotit podporu podnikání, exportu a inovací a posílit služby poskytované startupům při jejich rozvoji a expanzi na zahraniční trhy.
Znovu se startupová tripartita sejde na podzim. To se už má řešit legislativní proces startupového zákona a navazující opatření. Jednání se inspiruje zahraničními zkušenostmi. Motivátorem je španělský systém, tamní definice startupů a nastavení pravidel už dříve aktéři připravující startupový zákon zmiňovali jako vzor.