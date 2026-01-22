Česko bude mít zmocněnce pro startupy. Stává se jím bývalý pirát Martin Jiránek

V Česku vzniká nová pozice zmocněnce pro startupy. Od 1. února do ní nastoupí Martin Jiránek, současný předseda České startupové asociace. Mezi hlavní úkoly nového zmocněnce ministra má patřit příprava startupového zákona, vylepšení zaměstnaneckých opčních programů, nebo pobídky pro investice do startupů.
Jiránek hodlá mimo jiné rozvíjet síť krajských inovačních center či naplňování evropské iniciativy Startup Nations Standard v rámci organizace ESNA. Ve spolupráci s agenturou CzechInvest se má podílet i na činnosti Koordinační rady pro investory a startupy (KRIS), která se má zasazovat o posilování konkurenceschopnosti České republiky a přibližovat ji nejvyspělejším startupovým zemím v Evropě.
Podle Jiránka má Česko na poli inovací velký potenciál. „Bohužel ho však ani zdaleka nevyužíváme naplno. I proto jsme v mnoha evropských startupových žebříčcích pod průměrem. Jedním z hlavních důvodů je zastaralé nastavení startupového prostředí,“ myslí si.
„Startupy a technologické firmy jsou důležitým zdrojem inovací a dlouhodobé konkurenceschopnosti české ekonomiky. Český ekosystém v posledních letech prokázal odolnost i schopnost růstu v náročných podmínkách,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.
Jiránek byl dosud prezidentem České startupové asociace, která vznikla ke konci roku 2024 a při svém uvedení oznámila, že hodlá dostat slovo „startupy“ do programů politických stran. Téhož roku se podařilo slovo dostat do názvu podvýboru, který už dříve fungoval, když se jeho jméno rozšířilo na „Podvýbor pro startupy, vědy, výzkum a inovace“. Na začátku loňska Jiránek oznámil, že s asociací začal úzce spolupracovat se Svazem průmyslu ČR. „Jako připomínkové místo na úrovni ministerstva máme právo při tvorbě legislativy, pokud se jakýkoliv zákon dotýká hospodářské politiky, připomínkovat jej stejně jako ostatní resorty a vláda se s námi o tom musí bavit,“ uvedl k začlenění v rozhovoru pro Lupu Radek Špicar, viceprezident svazu.
Jiránek je bývalý politik a někdejší člen České pirátské strany. Mimo jiné působil jako místopředseda Hospodářského výboru a člen podvýborů pro podnikání, telekomunikace a inovace Poslanecké sněmovny, poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj a v dalších odborných a poradních rolích zaměřených na technologie, ekonomiku a rozvoj podnikání. Ještě před startem České startupové asociace se zasazoval mimo jiné o prosazení zaměstnaneckých akcií (ESOPů), které měly startupům ulehčit rozvoj podnikání. Jenže výsledek se nelíbil ani jemu, natož zakladatelům firem.
V pozici silnější asociace, která postupně narostla na více než sto členů, se spolu s dalšími subjekty podařilo ESOPy v přívětivější podobě zavést.