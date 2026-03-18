Startupový zákon má být do léta připraven k projednání vládou, ta slíbila, že bude firmy pravidelně poslouchat

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Jiří Vicherek a Martin Jiránek Autor: Česká startupová asociace
Startupový a investorský svět se poprvé oficiálně sešel s vládou v rámci tripartity, která se má pravidelně konat na kvartální bázi. Výsledkem prvního jednání má být plán, podle nějž návrh paragrafovaného znění startupového zákona, pobídek pro investory a úpravy zaměstnaneckých akcií bude do léta připraven na projednání vládou.

Se zástupci startupového ekosystému se setkal předseda vlády Andrej Babiš společně s ekonomickými ministry. Hlavním tématem jednání byla příprava startupového zákona, který má jasně definovat startupové společnosti a vytvořit stabilní rámec pro jejich podporu. Řeč přišla i na opatření na podporu investic do inovativních firem, včetně možných daňových pobídek pro investory a úpravy pravidel pro zaměstnanecké akcie. Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že hledá cesty, jak inovativní firmy podpořit i v rámci reformy 3. penzijního pilíře. Všechna tři témata mají být projednána a připravena jejich paragrafovaná znění. „Účast premiéra i klíčových ministrů ukazuje, že se startupy definitivně dostaly mezi priority státu. Teď ale přichází ta nejtěžší část: přetavit tuto politickou podporu do konkrétní legislativy – startupového zákona, rozšíření ESOP rámce a pobídky pro kapitál,“ představuje si předseda České startupové asociace Jiří Vicherek.

Tripartity účastnili mimo jiné zakladatel a CEO Apify Jan Čurn, Investor Impulse Ventures Ondřej Tomek nebo investor a prezident Czech Business Angel Association Karel Obluk. Ze strany vlády to byli kromě zmíněných ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka a zmocněnec ministra průmyslu a obchodu pro startupy Martin Jiránek.

Startupová tripartita se inspiruje zahraničními zkušenostmi. Motivátorem je španělský systém, tamní definice startupů a nastavení pravidel už dříve aktéři připravující startupový zákon zmiňovali jako vzor.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek

Čtěte dále



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).