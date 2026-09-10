Startupy se lekly, vypadá to, že jednotný evropský trh bude mít trhliny. Iniciativu proti nim podepsal Čupr i další velcí hráči

Evropský startupový ekosystém bije na poplach – snaží se ovlivnit podobu nových pravidel, která měla sjednotit trh jednotlivých států EU a umožnit jim přívětivější fungování napříč unií. To by znamenalo rychlejší růst startupů, technologických firem a udržení technologií a talentů na evropské půdě. Návrh známý jako EU Inc. nebo jako 28. režim se ale částečně bortí. Už dříve to vypadalo, že se částečně okleští, nyní podle startupů, investorů a zakladatelů reálně hrozí, že z něj v průběhu vyjednávání zmizí důležité prvky.
Otevřený dopis adresovaný evropským politikům podepsaly desítky zakladatelů a investorů, mezi českými velkými jmény je v dokumentu Tomáš Čupr, CEO a spoluzakladatel Rohlíku, nebo Vít Horký, zakladatel United Founders, mezi světovými pak například Mati Staniszewski, spoluzakladatel evropského startupového jednorožce ElvenLabs, a další jména: z Woltu, DeepL, Mistralu, Lovable, Hugging Face, z řady velkých investorských fondů, nebo také bývalý premiér Itálie Enrico Letta.
Největší spor se nyní vede o celoevropský centrální registr a podobu pravidel pro zaměstnanecké akcie. Centrální registr měl být digitální infrastrukturou, přes kterou by evropská firma existovala jako jeden subjekt, nikoli jako soubor vazeb na 27 národních správ. To nyní činí startupům i jiným typům firem problémy, jak jsme podrobněji rozebírali. V aktuálních kompromisních návrzích má být tato část podle kampaně odstraněna.
I jednotná podoba zaměstnaneckých akcií se rozpadá. Ty jsou pro startupy jedním z nástrojů, jak přilákat zaměstnance, kteří jsou ochotni přijmout část odměny v podobě budoucího podílu ve firmě. V jednotlivých evropských zemích se ale jejich daňové zacházení výrazně liší a startupový ekosystém by rád jednotnější evropský rámec. Ten by měl zabránit situaci, kdy zaměstnanec musí platit daň z hodnoty podílu ještě předtím, než jej může reálně prodat a získat z něj peníze, takže se může stát, že má platit i statisíce na daních, které reálně nemá. Nastavení zaměstnaneckých akcií vytvořilo pnutí i v Česku.
„Podporuji EU Inc. od začátku, protože evropská roztříštěnost naši konkurenceschopnost poškozuje už příliš dlouho. Vnímám to každý den,“ říká Vít Horký. Například česká iniciativa Czech Founders upozorňuje, že přes hranice dnes směřuje méně než 18 % investic do evropských startupů, takže trh není propojený.
„Evropa strávila deset let psaním pravidel a skoro žádný čas budováním infrastruktury, kterou ta pravidla předpokládají. EU Inc. je vzácný případ, kdy se to dá otočit,“ věří Jakub Bareš z organizace European Nexus for Strategic Intelligence. Bez společného registru by podle něj zůstala evropská firma stále zatížená různými národními systémy a EU Inc. není otázkou korporátního práva. „Je to otázka kapacity státu převlečená za obchodní zákoník,“ uvádí.
Vedle registru a zaměstnaneckých akcií startupový svět tlačí také na jednodušší evropská pravidla pro insolvenci. I ta mají podle iniciativy odstranit nutnost orientovat se při přeshraničním podnikání v různých národních režimech.
O finální podobě pravidel se má rozhodnout během podzimu. Proto má iniciativa název 100 Days to Write Europe`s Future (100 dní na to, abychom napsali budoucnost Evropy). Evropská komise, Evropský parlament a členské státy budou jednat o podobě návrhu v následujících měsících.