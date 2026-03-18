Evropa představila režim, který má zjednodušit podnikání napříč kontinentem. Firmu prý půjde založit do 48 hodin

Iva Brejlová
Dnes
Evropa - EU - zámek - osobní údaje - regulace Autor: tbtb / Depositphotos

Evropská komise představila návrh k EU Inc., setu pravidel pro snadnější podnikání mezi zeměmi unie. Má jít o dobrovolný, digitálně‑výchozí evropský rámec, který staví jako výchozí bod 28. režimu. Cílem je odstranit roztříštěnost 27 národních úprav a usnadnit firmám vznik, provoz i růst v EU. Mezi zajímavé rysy patří už založení společnosti. „Každý podnikatel bude moci založit společnost do 48 hodin, a to odkudkoli v Evropské unii a plně online. Tento zásadní krok je jen začátek,“ uvedla Předsedkyně Ursula von der Leyen.

Podle jejího vyjádření má Evropa s tímto opatřením pro firmy fungovat jako jeden trh do roku 2028. Opatření má zajistit, aby firmy nenarážely na odlišně fungující trhy a pravidla a tak neměly tendenci utíkat za lepšími podmínkami a kapitálem především do Spojených států.

Podnikatelé budou podle zprávy Komise moci založit společnost EU Inc. za méně než 100 EUR a bez minimálních požadavků na základní kapitál. Společnosti EU Inc. budou muset své informace o společnostech předkládat pouze jednou, a to prostřednictvím rozhraní na úrovni EU, které propojí vnitrostátní obchodní rejstříky.

České želízko v evropském ohni. Tvrdohlavý Čech přiměl Stanford upravit pro něj pravidla a s dcerou Ursuly von der Leyen učí počítače číst planetu Přečtěte si také:

Firemní procesy mají být digitální a inovativní podniky mít přístup ke zjednodušeným insolvenčním řízením. Nová pravidla mají obsahovat digitální postupy pro finanční operace, zjednodušit převod akcií nebo zajistit zdanění akciových opcí pouze z příjmů po prodeji – podle plánu se tak nebudou odvádět daně dříve, než reálně držitelé opcí získají nějaké peníze.

Společnosti si budou moci zvolit stát, v němž mají sídlo, a vznikne černá listina zakázaných praktik, aby tak bylo zajištěno, že s nimi bude zacházeno stejně jako s jinými vnitrostátními společnostmi. Komise také mimo jiné slibuje, že prozkoumá možnost umožnit 100% přeshraniční práci na dálku pro inovativní začínající a rychle se rozvíjející podniky v celé Unii.

Podle české iniciativy Druhá ekonomická transformace je navrhovaný set pravidel „návrh revoluce podnikání v Evropě“. V některých aspektech prý ale zaostává za ambicemi, které do něj evropský byznys vkládal. „Zásadní je, aby návrh 28. režimu/EU Inc. byl skutečně přijat ve formě nařízení a nedošlo v průběhu jeho projednávání k vykostění klíčových řešení a parametrů,“ hodnotí Vít Horký, spoluzakladatel venture kapitálového fondu United Founders a ambasador Druhé ekonomické transformace.

„EU Inc. sice vytváří společný evropský obal, ale v řadě klíčových otázek stále ponechává významný prostor národnímu právu, zejména v oblasti daní, pracovního práva nebo dalších korporátních aspektů, uvádí Štefan Šurina,“ CEO právně-technologické společnosti Eldison.

Sedmadvacet států, sedmadvacet pravidel. Evropa vymýšlí, jak nasměrovat k opravdu jednotnému trhu pro inovativní firmy, startupy zatím popisují byrokratické peklo Přečtěte si také:

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Nejnovější články

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Refurbed má největší tržiště s repasovanými produkty v Evropě

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Kosmetiku míchá s dobrou náladou

Před otevřením baru přišel lockdown, teď prodává znalosti

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

Amazon chce rozvíjet OpenAI, nalije do něj až 50 miliard dolarů

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

Při návštěvní službě zubaři chrup zrentgenují i zaplombují

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Google Mapy se dočkaly vylepšení, na pomoc dostanete AI

