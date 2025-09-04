Lupa.cz  »  T-Mobile rozšiřuje spolupráci s Canal+, zařadí nové stanice

T-Mobile rozšiřuje spolupráci s Canal+, zařadí nové stanice

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Tenistka - ilustrační foto Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím ChatGPT

Společnost T-Mobile od 5. září rozšíří programovou nabídku své televizní služby Magenta TV. Zákazníci s tarify Magenta TV M Plus a vyššími nově získají přístup ke stanicím Canal+ Sport 2 a 3. Na nich mohou sledovat živé přenosy ze všech turnajů ženského tenisového okruhu WTA.

Stanice jsou v HD rozlišení, s českým komentářem a zpětným sledováním až po dobu sedmi dnů. Přenosy doplňují exkluzivní rozhovory, informace ze zákulisí a analýzy expertů. 

Nabídka sportovních programů Canal+ tedy nyní bude v Magenta TV kompletní. Kromě sportu mohou zákazníci sledovat filmový kanál Canal+ Action s dabovanými akčními snímky.

Stejně jako v minulých letech si mohou klienti Magenta TV kromě tenisu vychutnat také všech 380 zápasů anglické Premier League rozložených do 38 kol. Přenosy vyvrcholí závěrečnými ligovými utkáními 24. května 2026. 

„Prodloužení a rozšíření spolupráce s T-Mobile Czech Republic a.s. nás nesmírně těší. Přenosy z podniků WTA doplněné studiovým vysíláním přímo z turnajů jsou divácky atraktivní a díky našemu partnerství teď osloví ještě širší publikum. Co se týče Premier League, věříme, že diváci ocení další vylepšení, která v průběhu nové sezóny představíme,“ dodal Ladislav Řeháček, který v Canal+ odpovídá za český a slovenský trh.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Které banky zvýhodňují hypotéky na nízkoenergetické domy?

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Vlasy řídnou kvůli hormonům, barvení i gumičkám

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko deprese a demence

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Jak získávat klienty?

Vyrábějí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Microsoft sílu nových AI modelů MAI-Voice-1 a MAI-1 Preview

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Tyhle dýně se mohou jíst i syrové, je v nich více vitamínů

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

S Meta je to peklo, ale bez ní to nejde. Jak přežít drahou reklamu?

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Kolik budou stát energie? Měli byste ceny teď fixovat?

Třetina lidí špatně spí. Pomůže kozlík, hořčík či melatonin

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).