Lupa.cz  »  Technologický ředitel českého T-Mobilu odchází k matce, jeho roli převezmou dva noví manažeři

Technologický ředitel českého T-Mobilu odchází k matce, jeho roli převezmou dva noví manažeři

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Vladan Pekovic - T-Mobile Autor: T-Mobile

V českém T-Mobilu dochází ke změnám v rámci technického vedení. Dosavadní ředitel pro IT a technologie (CTIO) Vladan Peković od prvního ledna roku 2026 zamíří do mateřské společnosti Deutsche Telekom, kde bude řídit sekci aktivních přístupových sítí celé skupiny. Na uvolněné místo zamíří jeho dva nástupci.

Role CTIO se rozpadne na dvě a operovat budou nové divizi technologií a IT. Pozici CIO bude zastávat Abhishek Goel, který doposud v českém T-Mobilu a Slovak Telekomu držel pozici ředitel IT. Předtím dělal třeba viceprezidenta v Tech Mahindra nebo působil v nizozemském operátorovi KPN.

Pozici CTO dostane Antonio Carlos Correia Fernandes, který přichází z Deutsche Telekomu. Předtím řadu let působil ve Vodafone Group.

Nejvyšší vedení tuzemského T-Mobilu má nadále silné zahraniční obsazení. Generální ředitelkou zůstává Melinda Szabó. Ředitele komerční enterprise divize je Peter Laco, komerční mass market sekci má na starost Petar Babić a šéfem financí je Pavel Hadrbolec.

Vladan Pekovič (T-Mobile): Do roku 2030 chceme na optiku připojit 2,3 milionu domácností Přečtěte si také:

Vladan Pekovič (T-Mobile): Do roku 2030 chceme na optiku připojit 2,3 milionu domácností

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

U Brna vzniká první AI datové centrum v Česku

Amazon vs Perplexity – když za vás nakupuje AI

Vítězové posledního kola soutěže IT produkt roku 2025 jsou tady

Slavné koláče, oblíbené sýry: Poznejte tradiční jídla podle fotek

Na internetu se pohybují houfy falešných bankovníků

V ČR působí nejvíce OSVČ v historii. Může za to švarcsystém?

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Tipnete si, kdo má nejvíc výdejních míst a boxů v Česku?

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Minimální mzda, zaručený plat a jejich motivační složky v roce 2026

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Zadýchávala jsem se, říká Petra Hřebíčková o své nemoci plic

Lide.cz jsou zpět

Tvrdili mi, že nebudu chodit, říká kadeřník Tomáš Arsov

Vnitro žádá o další odklad služby e-Legislativa

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Startupy popisují byrokratické peklo v EU

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).