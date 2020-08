Televize Seznam v září nasadí novou grafiku a pořady

Televize Seznam od podzimu upraví programové schéma. „Obsahově opět výrazně posilujeme – od září zařazujeme do vysílání čtyři kvalitní zahraniční seriály, které se ve světě těší divácké oblibě. Budeme pokračovat ve vysílání divácky oblíbených českých filmových legend nebo Zahradních proměn, které v odpoledním vysílacím bloku nově doplní pořad o vaření a auto-moto magazín,“ oznámil ředitel Ivan Mikula.

Podle dat peoplemetrového měření ATO – Nielsen Admosphere byla průměrná sledovanost stanice v červenci letošního roku 0,56 %.



Autor: Seznam.cz Vývoj sledovanosti TV Seznam (2019 a 2020)

Vysílací čas od 19 hodin bude patřit dětem. Nově uvidí na obrazovkách Televize Seznam příběhy myšího redaktora v seriálu Myšák Geronimo Stilton. Následovat bude od 19.30 slavný francouzský seriál Byl jednou jeden…



Autor: Seznam.cz Programové schéma TV Seznam od září 2020

Po krátké prázdninové přestávce se do vysílání vrací kompletní zpravodajský a publicistický blok, každý všední den v podobě odpoledních (nově už v 15 hodin) a večerních zpráv (18.30), a publicistický pořad Detail vysílaný ve čtvrtek, který ve třiceti minutách představí tři aktuální témata od společenských problémů, přes politiku až po moderní trendy a technologie. Magazín Byznys se přesouvá na středeční a páteční večer.

Pokračují pořady Moje místa, Šťastné pondělí nebo Záhady Josefa Klímy. Z nakoupených zahraničních seriálů uvede stanice špionážní drama Hodinka, rodinné drama Dědictví, severské kriminální seriály Vražedná konstelace a Špinavý byznys. I nadále budou pokračovat PC Rebelové a Zločinná mysl.

V polovině října se ve vysílání objeví původní dokumentární cyklus Trans*.

Novinkou bude rovněž obměna staniční grafiky připravená interním týmem pod vedením Petra Černého.

„Nejmarkantnější změnou je přidání prostoru do většiny grafických prvků a částečná proměna loga Televize Seznam. Vše je doplněno o výraznou a dominantní typografii, která by měla divákovi pomoci s lepší orientací v upoutávkovém bloku. Nedílnou součástí televize jsou i identy, které mají funkci identifikace TV a v současné době se ve vysílání téměř neobjevovaly. Divákům tedy nabídneme novou sadu, která si bude hrát se stylizací písmena S směrem k různým žánrům, které Televize Seznam má ve svém aktuálním programovém schématu. Mysleli jsme například i na to, aby ve večerních hodinách byla barevná paleta výrazně tlumenější a diváka zbytečně neoslňovala,“ dodal art director Petr Černý.