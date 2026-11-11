Lupa.cz

Trh s AI má další oběť. Významná softwarová firma v Praze ruší vývoj a vyhodila desítky lidí

Jan Sedlák
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Ondřej Nekvinda, Lukáš Zajíc, Smartmockups Autor: Smartmockups
Zakladatelé Smartmockups Ondřej Nekvinda a Lukáš Zajíc.
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Aktuální překotné dění kolem umělé inteligence a softwarového byznysu a služeb má dopad na další zaběhnutou společnost. Australský podnik Canva, který vytváří software pro grafiky nebo designéry, spouští velkou restrukturalizaci. Ta se dotkne i vývojového centra v Česku, které podle informací Lupy v podstatě končí.

Změny v Canvě se mají globálně dotknout asi 22 procent pracovní síly, celkově téměř 1 300 lidí. Ne všichni zaměstnanci budou propuštěni, někteří mají možnost relokace.

V českém hlavním městě Canva doposud zaměstnávala asi 50 lidí. Drtivá většina z nich dostala výpověď a má pár dní na odchod.

Vývoj Canvy v Praze vznikl v roce 2021, když došlo k akvizici libereckého startupu Smartmockups. Ten byl založený v roce 2016 a vytvářel knihovnu mockupů.

Canva změny obhajuje děním na trhu. Firmy jsou pod tlakem AI. Podle ředitelky Canvy je nutné opět nastavit pružné fungování. Firma také investuje do AI nástrojů a funkcí a potřebuje kapitál.

Propouštění v softwarových firmách se teď valí českým trhem. Jak na Lupě průběžně popisujeme, některé firmy na to reagují zakládáním odborů.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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