Trh s AI má další oběť. Významná softwarová firma v Praze ruší vývoj a vyhodila desítky lidí

Aktuální překotné dění kolem umělé inteligence a softwarového byznysu a služeb má dopad na další zaběhnutou společnost. Australský podnik Canva, který vytváří software pro grafiky nebo designéry, spouští velkou restrukturalizaci. Ta se dotkne i vývojového centra v Česku, které podle informací Lupy v podstatě končí.
Změny v Canvě se mají globálně dotknout asi 22 procent pracovní síly, celkově téměř 1 300 lidí. Ne všichni zaměstnanci budou propuštěni, někteří mají možnost relokace.
V českém hlavním městě Canva doposud zaměstnávala asi 50 lidí. Drtivá většina z nich dostala výpověď a má pár dní na odchod.
Vývoj Canvy v Praze vznikl v roce 2021, když došlo k akvizici libereckého startupu Smartmockups. Ten byl založený v roce 2016 a vytvářel knihovnu mockupů.
Canva změny obhajuje děním na trhu. Firmy jsou pod tlakem AI. Podle ředitelky Canvy je nutné opět nastavit pružné fungování. Firma také investuje do AI nástrojů a funkcí a potřebuje kapitál.
Propouštění v softwarových firmách se teď valí českým trhem. Jak na Lupě průběžně popisujeme, některé firmy na to reagují zakládáním odborů.