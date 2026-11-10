V Česku propouští další velká IT firma. Zaměstnanci v rekordním čase založili odbory

Zaměstnanci další technologické společnosti působící na našem trhu založili odbory. I zde je jedním z hlavních spouštěčů vlna propouštění, které jsou v IT v poslední době čím dál častější.
Nové odbory má v Česku společnost Pipedrive, která vyvíjí cloudový software CRM. Jde o firmu z Estonska, která je jednou ze součástí takzvaného Skype efektu, kdy úspěch této kdysi slavné společnosti na trh vrhnul kapitál, zkušenosti a lidi, což vytvořilo podhoubí pro startupy.
České vývojové centrum Pipedrive vzniklo v roce 2018. Založil ho Tomáš Řehoř, který dříve pracoval právě pro Skype. Pipedrive o dva roky později koupil americký fond Vista Equity Partners, přičemž došlo ke zhodnocení akcií zaměstnanců pobočky. Pražské R&D centrum pokračuje i pod novým majitelem.
Centrála Pipedrive nicméně před pár dny oznámila velké propouštění. Centrála v Estonsku má dát sbohem až 70 procentům zaměstnanců. Odchody se týkají i Prahy. Firma spustila speciální web, na němž schopnosti svých zaměstnanců prezentuje případným zájemcům. Jedná se o více než dvacet lidí.
To vyústilo v založení odborů, a to skrze organizaci ICT Union. Její součástí už je devět tuzemských IT firem: DHL ITS, Infosys, Mews, Microsoft, Red Hat, SUSE, Moravia IT, Expedia, Vendavo a nově Pipedrive.
“Většina zaměstnanců společnosti se k odborům připojila, a to v rekordním čase pouhých pěti dní. Po oznámení vzniku odborů bylo vedení společnosti pozváno na sérii schůzek a odbory jsou připraveny vyjednávat o spravedlivějším a sociálně odpovědnějším odstupném,” informovaly odbory Pipedrive.
Situace kolem propouštění se promítá i do posledního dění v českém jednorožci Mews. Jak Lupa informovala, odbory tam vznikly v říjnu. Aktuálně se propouští také v pražské centrála SUSE, kde se situace rovněž řeší v rámci odborářských aktivit.