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TV Barrandov dluží za satelitní šíření svých stanic, Canal+ přihlásil pohledávku

Filip Rožánek
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Zpravodajství TV Barrandov - Veronika Farářová Autor: TV Barrandov
Veronika Farářová, moderátorka pořadu Naše zprávy na TV Barrandov
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Provozovatel satelitní platformy Skylink nedostal od jara zaplaceno za šíření stanic televizní skupiny Barrandov. Dlužná částka přesahuje v přepočtu dva miliony korun. Vyplývá to z podání, které bylo v úterý zveřejněno v insolvenčním rejstříku.

Věřitelem je společnost Canal+ Luxembourg. První faktura se týkala služeb od února do dubna 2026 a byla splatná 9. března. Druhá zněla na stejnou částku, pokrývala období od května do července a její splatnost připadla na 24. května. Společnost Barrandov Televizní Studio ovšem neuhradila ani část fakturované sumy.

Smlouva s Canal+ zahrnuje satelitní šíření programů TV Barrandov, Barrandov Krimi a Barrandov Kino ve standardním rozlišení. Canal+ zajišťuje kapacitu na družici Astra 3B na pozici 23,5 stupně východně, kompresi a zakódování signálu, jeho odeslání na satelit i nepřetržitý technický dohled. Součástí dohody je také nevýhradní licence k distribuci stanic v nabídce Skylinku v Česku a na Slovensku.

Obě společnosti uzavřely smlouvu 5. června 2025, tedy už v době, kdy byla TV Barrandov v insolvenci. Dohoda zpětně pokryla služby poskytované od srpna 2024. 

Smlouva umožňuje Canal+ pozastavit služby, pokud Barrandov nezaplatí ani v dodatečné patnáctidenní lhůtě. Lucemburský věřitel však ve svém podání zároveň uvedl, že služby nadále poskytuje.

Canal+ pohledávku uplatnil jako závazek za majetkovou podstatou. Jde o dluh vzniklý z obchodního vztahu, který pokračoval po zahájení insolvenčního řízení. Takové pohledávky mají při rozdělování dostupných peněz přednost před běžnými nezajištěnými dluhy.

Městský soud v Praze přeměnil 23. dubna neúspěšnou reorganizaci společnosti Barrandov Televizní Studio v konkurs. Na konci května následně rozhodl o ukončení provozu podniku. Hlavní program TV Barrandov pokračuje ve vysílání prostřednictvím společnosti S-24 akvizice II. Ta podle zjištění serveru Médiář přestěhovala sídlo stanice do Brna, protože musela opustit původní budovu v areálu barrandovských filmových ateliérů.

Licence tematických stanic Barrandov Krimi a Barrandov Kino zatím stále drží společnost Barrandov Televizní Studio, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ale před časem zahájila řízení o jejich odnětí.

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Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

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