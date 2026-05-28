TV Barrandov zatím funguje dál. Vysílací rada se jí ale chystá odebrat licence na tematické kanály

Všechny kanály televize Barrandov pokračují ve vysílání i po středečním opatření soudu, který rozhodl o ukončení provozu zadlužené společnosti Barrandov Televizní Studio. Podle generální ředitelky Andrey Mii Geyer se televize snaží udržet prostor pro možný vstup investora. Souběžně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila řízení o odnětí licencí pro programy Barrandov Krimi a Barrandov Kino.
Ředitelka označila rozhodnutí soudu za očekávatelné. „Ukončení provozu společnosti Barrandov Televizní Studio už probíhá. TV pokračuje zatím ve vysílání pomocí společnosti S-24 Akvizice II, protože při případném vstupu investora, resp. koupi podniku či jeho části, by to mohlo přinést vyšší plnění pro věřitele,“ uvedla. Tento postup podle ní další budoucí vývoj nepředjímá.
Bez odpovědi ponechala dotaz, jak je to s výpovědí smlouvy na pronajaté prostory, které televize využívá. Na blížící se ukončení pronájmu upozornil insolvenční správce.
Případem TV Barrandov se tento týden zabývala také Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. V dnešní tiskové zprávě informovala, že vzala na vědomí přeměnu reorganizace provozovatele v konkurs a zahájila s ním řízení o odnětí licencí na programy Barrandov Krimi a Barrandov Kino. Jde celkem o čtyři oprávnění, protože každý z kanálů má licenci k terestrickému a k satelitnímu vysílání. Provozovatel je získal v únoru 2015. Rada postupuje podle vysílacího zákona, který prohlášení konkursu uvádí jako důvod k odnětí licence.
Soud o ukončení provozu rozhodl ve středu 27. května na návrh insolvenčního správce Davida Jánošíka. Podle něj se provoz vysílatele stal ekonomicky neudržitelným kvůli propadu reklamních tržeb a rostoucím nákladům. Podrobnosti přinesla předchozí aktualita. Úpadek společnosti soud zjistil v červenci 2024 a nejprve povolil jeho řešení reorganizací, kterou ale 23. dubna přeměnil v konkurs.