TV Barrandov se chystá na rozprodání majetku. Vysílání má pokračovat

Společnost Barrandov Televizní Studio propustila všechny zaměstnance a insolvenční správce připravuje prodej jejího majetku. Vysílání programů Barrandov Kino a Barrandov Krimi zatím pokračuje. Zachovat všechny tři stanice televizní skupiny chce také dceřiná firma Českých Radiokomunikací, která požádala o nové licence.
Vyplývá to z nové zprávy insolvenčního správce Davida Jánošíka. Dokument zachycuje stav společnosti ke konci července 2026, v insolvenčním rejstříku se objevil 28. srpna.
Firma musela kvůli dřívějšímu vypovězení nájemní smlouvy opustit objekt v areálu filmových studií na Barrandově, který dlouhodobě využívala. Veškerý movitý majetek proto správce od května do července přestěhoval do jiných prostor. Nyní dokončuje jeho inventuru a aktualizuje soupis majetkové podstaty.
Podmínky prodeje majetkové podstaty nebo její části chce správce nejprve předložit věřitelskému výboru. Poté bude potřebovat souhlas insolvenčního soudu. Za nejhodnotnější majetek považuje ochranné známky, internetovou doménu a archiv vlastní tvorby.
Hodnotu tohoto majetku pomáhá udržet pokračující vysílání. Ve spolupráci s dalšími subjekty se podařilo zajistit, aby nebyly přerušeny programy Barrandov Kino a Barrandov Krimi, jejichž licence stále drží Barrandov Televizní Studio. Firma díky tomu získává alespoň nějaké průběžné příjmy.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila řízení o odnětí licencí stanic Barrandov Kino a Barrandov Krimi, protože provozovatel skončil v konkursu. Insolvenční správce předpokládá, že licence budou v dohledné době odebrány, rada však dosud nerozhodla. Zasedá tento týden.
Licence nelze převést na jiného provozovatele a nejsou součástí majetkové podstaty. Případný zájemce o značky a televizní archiv proto potřebuje vlastní vysílací oprávnění.
O ně už požádala společnost Broadcasting Services, která patří do skupiny Českých Radiokomunikací. Ve veřejném přehledu vysílací rady je sedm žádostí. Dvě se týkají pozemního a satelitního vysílání programu Barrandov Kino, další dvě stejných způsobů šíření programu Barrandov Krimi.
Zbývající tři žádosti jsou pro hlavní program Televize Barrandov. Broadcasting Services chce získat oprávnění k jeho pozemnímu, satelitnímu a internetovému vysílání. Současné licence hlavního kanálu přitom drží společnost S-24 akvizice II podnikatele Jana Čermáka. Obě firmy svůj postup koordinují, potvrdil Čermák serveru Médiář.
České Radiokomunikace chtějí prostřednictvím dceřiné firmy dočasně zachovat vysílání všech tří programů. Broadcasting Services by za přiměřenou odměnu používala ochranné známky a programový obsah Barrandov Televizního Studia. Peníze by směřovaly do majetkové podstaty a mohly by sloužit k uspokojení věřitelů, uvedla mluvčí Českých Radiokomunikací.
Firmy ze skupiny Českých Radiokomunikací současně patří mezi největší věřitele TV Barrandov. Jejich pohledávky přesahují půl miliardy korun a souvisejí především s nezaplacenými službami při šíření televizního signálu.
Městský soud v Praze povolil reorganizaci Barrandov Televizního Studia v roce 2024. Ozdravný plán se stal účinným letos v lednu, firma však nezvládla platit některé přednostní pohledávky. Soud proto 23. dubna změnil reorganizaci v konkurs a na konci května ukončil provoz podniku.