Úřady musí mít přístup k šifrované komunikaci, navrhuje německé předsednictví EU

Snahy dát úřadům a vyšetřovatelům pravomoc k prolomení šifrování elektronické komunikace sílí. Německé předsednictví Evropské unie rozeslalo členským státům návrh rezoluce, podle které mají bezpečnostní služby a policie získat pravomoc přistupovat k šifrovanému obsahu. Interní návrh zveřejnil technologický redaktor rakouské veřejnoprávní rozhlasové stanice FM4.

Navrhovaný text rezoluce je poměrně obecný a mnohokrát zdůrazňuje, že Evropská unie podporuje používání silného šifrování (včetně end-to-end šifrování) jako prostředku ochrany základních práv a internetové bezpečnosti.

Materiál nicméně volá také po tom, aby „příslušné orgány v oblasti bezpečnosti, vyšetřování kriminality a další“ měly pravomoc za určitých podmínek (například na soudní povolení) k zašifrovanému obsahu přistupovat.

V praxi by se to primárně týkalo nejspíš služeb jako je WhatsApp, Signal, Threema či Telegram, které obsah komunikace end-to-end šifrováním chrání, ale také patrně jakýchkoli dalších internetových služeb, které používají šifrování k ochraně dat svých uživatelů.

Kdo dostane „výjimečný přístup“

Návrh rezoluce nepřichází s konkrétním technickým řešením, jen říká, že má být vymyšleno a navrženo ve spolupráci s provozovateli komunikačních služeb. FM4 píše, že podle jeho informací se zvažuje zejména metoda tzv. „exceptional acceess“, se kterou před několika lety přišli Ian Levy a Crispin Robinson z britské tajné služby GCHQ.

Spočívá zjednodušeně v tom, že úřady nemusí dostávat žádné šifrovací klíče, ale provozovatel komunikační služby je přidá jako dalšího, tajného účastníka sledovaného hovoru či chatu. Ačkoli technicky nejde o předávání šifrovacích klíčů, i tato metoda v praxi znamená backdoor v komunikačních systémech.

Podle uniklého návrhu rezoluce mohou členské státy své připomínky k materiálu posílat do 12. listopadu, o týden později jej má projednat Stálý výbor pro vnitřní bezpečnost a 25. listopadu by měl bez rozpravy projít jednáním Výboru stálých zástupců (COREPER). Poté by Rada text rezoluce měla definitivně přijmout.

Proti dětské pornografii

Snahy o to, aby úřady měly možnost odposlouchávat obsah šifrované komunikace, vysvětluje materiál nutností vybavit vyšetřovatele nástroji, které jim pomohou v boji proti zneužívání dětí na internetu nebo proti terorismu. Právě nedávné útoky v Rakousku a Francii podle FM4 stojí za zvýšeným tlakem na přijetí nových pravomocí. Podle agentury Bloomberg o nich budou tento pátek jednat i ministři vnitra členských zemí EU.

Existují také další návrhy, které by umožnily do určité míry sledovat obsah šifrované online komunikace. Jak informovali čeští Piráti, Výbor pro evropské záležitosti v Poslanecké sněmovně minulý týden projednával návrh nového nařízení, které má legalizovat používání automatických filtrů vyhledávajících v obsahu elektronické komunikace dětskou pornografii.

„Ačkoliv bude filtr zaměřený pouze na určitý ‚závadný‘ obsah, sledování komunikace bude plošné a na rozdíl od policejních odposlechů bez povolení soudu a uživatel se o zásahu nedozví ani zpětně,“ komentuje návrh pirátský poslanec František Kopřiva.