Lupa.cz  »  V Brně začali v bytovém domě vytápět odpadním teplem ze serverů

V Brně začali v bytovém domě vytápět odpadním teplem ze serverů

Iva Brejlová
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Kotelna Electree Autor: Electree

V Brně začala fungovat takzvaná výpočetní kotelna. Jde o soukromý energeticko-výpočetní modul, který převádí výpočetní výkon přímo na teplo pro vytápění objektu a ohřev vody. Odpadní teplo z výpočetní techniky se přes výměník posílá do kotelny bytového domu a nahrazuje část běžného zdroje tepla. Jde o první praktickou instalaci tohoto typu v České republice.

Za výpočetní kotelnou stojí společnost Electree, český obchodník s elektřinou a agregátor flexibility. Realizoval ji pro investiční fond Ynvestigo. „Když umíme řídit výrobu, spotřebu i baterie, proč bychom nemohli řídit i výpočetní výkon?“ ptá se Lubomír Káňa, zakladatel Electree.

Vysokohustotní výpočetní modul (specializované výpočetní jednotky v imerzním chlazení) vyrábí při provozu teplo o teplotě zhruba 50 °C. Electree toto teplo zachycuje, převádí přes vlastní čerpadlový okruh a napojuje ho do existující kotelny objektu.

„Je to lokální výpočetní uzel, který běží přímo v kotelně a dodává horkou vodu pro dům. Ten samý výkon se dá využít pro náročné výpočty. Dnes může jít o průmyslové výpočty nebo analýzy, zítra klidně o úlohy umělé inteligence. Rozdíl je v tom, že teplo z toho nevyhodíme ven, ale okamžitě ho použijeme,“ popisuje Káňa.

Pilotní hub v Brně je první z plánované sítě Electree. Firma říká, že již připravuje další instalace pro bytové domy, průmyslové areály, menší tepelné soustavy a zdravotnické objekty.

Česká technologie má evropské ambice. Spolupracovala mimo jiné s firmami jako T-Mobile nebo Siemens a připravuje projekty o výkonu přes 100 MW. Do roku 2026 plánuje vybudovat několik velkokapacitních bateriových úložišť a energetických hubů, které mají umožnit propojit AI výpočty, úložiště a sdílení elektřiny v rámci celé Česka.

Hlavně mi neposílejte lidi s vlastními nápady, chci disciplínu. Z Evropy se stává muzeum s neochotou riskovat Přečtěte si také:

Hlavně mi neposílejte lidi s vlastními nápady, chci disciplínu. Z Evropy se stává muzeum s neochotou riskovat

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Dále u nás najdete

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

Iridium chce změnit svět GPS – vyvíjí bezpečnostní čip

Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci v AI

Cloud není žádný freestyle, říká Jan Knyttl ze SoftwareOne

Open hardware v 3D tisku je mrtvý, říká Průša

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Švarcsystém 2.0: Na co si dát pozor a co se chystá?

Zkontrolovali jsme, jak řetězce uvádějí složení pečiva

AI není krátkodobý výstřelek

Podzimní Computertrends 11/2025 právě vyšel. Co tam najdete?

Slovensko zavádí rychlost na chodníku

Co se stárnoucími rodiči a příbuznými?

Přelepení znaku EU na registrační značce není přestupek

Další nemocnice operuje karpální tunel moderně a bez čekání

Než si dáte čokoládu, pořádně si vyčistěte zuby

Okamura prosil podnikatele o hlasy ke zrušení EET. Teď jej zavede

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Levnější předplatné ChatGPT Go už je k dispozici i v Česku

Doplňky z lékárny vám dlouhý život nezajistí, říkají lékaři

Český Mews se rozrůstá, kupuje americký DataChat

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).