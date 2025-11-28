Lupa.cz  »  V Česku začnou automatické drony hlídat síť velmi vysokého napětí

V Česku začnou automatické drony hlídat síť velmi vysokého napětí

Iva Brejlová
Dnes
drony v EG.D Autor: EG.D
Kontrola sítě drony v EG.D

Distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON nasadí od roku 2026 do běžného provozu automatické inspekční lety dronů. Stroje budou zajišťovat snímkování vedení velmi vysokého napětí podle předem připravených tras. Zatím jde o švédskou technologii, která bude nasazena na jihu Čech, jihu Moravy, Vysočině a částech kraje Zlínského a Olomouckého. Současně se však pracuje na technologii nové generace plně autonomních dronů z ČVUT, které dokáží koordinovat více dronů v jediné misi.

Dosavadní inspekce probíhaly pěšky či pomocí lezeckých výstupů, kdy technici každé čtyři roky šplhají na stožáry. „Drony mohou pomoci kontrolovat izolátory a další prvky energetické infrastruktury ve vysokém rozlišení a poskytují strukturovaná data, se kterými se dá dále pracovat,“ vysvětluje Jan Čech, projektový manažer EG.D.

Společnost zahájí příští rok provoz automatických inspekcí s jedním dronem na jednoho operátora, které budou probíhat i v režimu mimo přímý dohled pilota. Drony automaticky proletí předem připravenou trasu, nasnímají jednotlivé části vedení a data následně projdou vyhodnocením pomocí umělé inteligence. EG.D se tak má stát jednou z prvních společností v koncernu E.ON, která tuto technologii nasadí v plném rozsahu do každodenní péče o síť.

Budoucí autonomní provoz dronů ve spolupráci s ČVUT zahrnuje koncept, ve kterém dohlíží jeden technik na koordinovanou misi dvou autonomních dronů. „Od přibližných GPS poloh stožárů si naše drony samostatně zmapují prostředí LiDARem, rozpoznají izolátory a geometrii stožáru a automaticky naplánují místa snímkování i celou misi pro více dronů,“ vysvětluje Robert Pěnička z týmu Multirobotických systémů na FEL ČVUT, který se podílel na vývoji jádra technologie.

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

