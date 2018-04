 »  V kancelářích YouTube v Kalifornii se střílelo, zasahovala tam policie

David Slížek

V centrále YouTube v kalifornském městě San Bruno nedaleko San Francisca zasahovala policie. Přivolali ji zaměstnanci, kteří na tísňovou linku nahlásili střelbu v areálu. O incidentu také psali zprávy na Twitter a další sociální sítě.

Active shooter at YouTube HQ. Heard shots and saw people running while at my desk. Now barricaded inside a room with coworkers.