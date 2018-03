 »  V neděli měla premiéru první letošní novinka serveru Playtvák.cz

Jan Brychta

Prvním novinkovým seriálem letošního roku se na videoportálu Playtvák.cz, který patří pod mediální skupinu Mafra, stala komediální série Vesničan s Josefem Poláškem v hlavní roli. Příhody „městského venkovana“ Františka budou moci diváci sledovat celkem devět nedělních podvečerů, vždy od 18 hodin. Po divoké Single Lady a citově rozervaném hrdinovi seriálu Single Man jsme se rozhodli vyzkoušet další žánr. Vsadili jsme na lidový humor a nevyčerpatelné téma české vesnice, uvedl Vladimír Mužík, ředitel platformy Mafra TV.

Obsazení seriálu doplňují Arnošt Goldflam, Jana Šulcová, Pavel Šimčík a další. Režie se ujal Tomáš Svoboda, který stál například za filmem Hodinový manžel, produkce probíhala pod záštitou společnosti Film Kolektiv, stojící třeba za seriálem Okresní přebor.

Synopse seriálu

Hlavní hrdina František je ředitelem velké korporátní firmy, která vydává časopisy zaměřené na kutily. Když se jednoho dne dozví, že po dědovi zdědil chalupu na venkově, rozhodne se radikálně změnit svůj život. Pomůže mu k tomu dědův nejlepší kamarád Matoušek (Alois Švehlík) a také vlastní pocit vyhoření. František opustí město a odstěhuje se na svéráznou vesnici, kde se pokusí pokračovat v poselství svého dědy – pomáhat místním obyvatelům s různými opravami. Ale situace není žádná idylka. František je totiž všechno, jen ne kutil, a na co sáhne, to pokazí. Za sousedku má svobodnou matku dvou dětí Kateřinu (Lada Jelínková). A přestože to na začátku mezi novými sousedy vypadá na čistou nenávist, postupně k sobě nacházejí cestu. Vesnici diriguje starosta (Martin Myšička), jinak „muž pod pantoflem“ své manželky, prodavačky místního konzumu Růženy (Jitka Čvančarová).