Velký IT distributor v ČR spustil laboratoře pro AI, vyzkoušet si lze servery nebo Nvidii

Jan Sedlák
Dnes
Server s AI čipy Nvidia H200 Autor: Jan Sedlák

Česká pobočka IT distributora TD Synnex spustila demo laboratoře, pomocí nichž si lze otestovat hardwarové a cloudové technologie pro běh prvků umělé inteligence a superpočítačových výpočtů. Část hardwaru je umístěna v České republice, takže se lze dostavit osobně, část je řešena před vzdálený přístup. AI Demo Labs mají devět variant. Motivací TD Synnexu je podpořit prodej hardwaru a služeb kolem AI.

První z testovacích prostředí je postaveno na technologiích Dellu a Nvidie. Tato AI Factory Demo Lab je určena hlavně pro zájemce, kteří chtějí otestovat práci s LLM a podobně v prostředí enterprise, včetně inference nebo fine tuningu. Využít lze testovací server Dell PowerEdge R760XA, R6615 a R660 včetně softwarového stacku Nvidia.

HPE Private Cloud AI Demo Lab míří na datové vědce, vývojáře a podobně. K dispozici je server HPE ProLiant DL380a Gen11 s Nvidia H100 (94 GB) a 32TB NVMe. Na dvanáctou verzi s H200 se můžete podívat v naší galerii.

Další demo lab nabízí IBM a Lenovo, kteří dávají k dispozici server Lenovo ThinkSystem SR665 V3 s dvěma procesory AMD Epyc 9335, 1 TB RAM nebo dvěma kartami Nvidia L40S. Součástí jsou softwarové nástroje watsonx.

V rámci labu lze také otestovat zařízení Nvidia DGX Spark, což je malý počítač určený pro vývoj a testování AI. O Sparku jsme na Lupě podrobněji psali.

Zbylé dva demo laby jsou ve formě cloudu, nabízí je Amazon Web Services a Microsoft Azure. AWS umožňuje zkoušet přednastavená prostředí Q Business a Azure dává do hry věci jako Copilot Immersive Lab, Studio Lab nebo Fabric Lab.

Jak vypadá GB300 NVL72, nejvýkonnější hardware od Nvidie:

